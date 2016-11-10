 Yıldızlara yolculuk – Fotomaç – 10 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Kasım 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Yıldızlara yolculuk

    Yıldızlara yolculuk

    F.Bahçe'de dev harekat başladı. Orta sahaya takviye arayışındaki Kanarya, Fabregas, Ben Arfa ve Honda için Londra, Paris, Milano arasında mekik dokuyor.

    'de ara transfer öncesi çalışmalara iyice hız verildi. Scout ekibinden Kemalettin Şentürk ve Saffet Akbaş, başta Cruzeiro'lu Arrascaeta olmak üzere listedeki 10 numara adayları için birkaç gün önce Brezilya'ya giderken, transferin Avrupa ayağında da düğmeye basıldı. İngiltere-Fransa-İtalya üçgenindeki harekatın hedefinde Cesc Fabregas, Hatem Ben Arfa ve Keisuke Honda yer alıyor.

    Takımlarında forma bulamayan üç yıldızdan birinin F.Bahçe'ye katılması hedefleniyor. Tabii bu operasyonda Brezilya'dan gelecek haberler de belirleyici olacak. Chelsea'li Fabregas ile PSG'li Ben Arfa için kiralama planlanırken, İnter'in Japon yıldızı Honda'nın ise öncelikle kiralanması, olmazsa bonservisiyle alınması düşünülüyor. Üç futbolcunun kulüpleri ve menajerleriyle temaslar devam ediyor.
    1. 10 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:22
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yıldızlara yolculuk haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.