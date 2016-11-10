Yıldızlara yolculuk
F.Bahçe'de dev harekat başladı. Orta sahaya takviye arayışındaki Kanarya, Fabregas, Ben Arfa ve Honda için Londra, Paris, Milano arasında mekik dokuyor.
Takımlarında forma bulamayan üç yıldızdan birinin F.Bahçe'ye katılması hedefleniyor. Tabii bu operasyonda Brezilya'dan gelecek haberler de belirleyici olacak. Chelsea'li Fabregas ile PSG'li Ben Arfa için kiralama planlanırken, İnter'in Japon yıldızı Honda'nın ise öncelikle kiralanması, olmazsa bonservisiyle alınması düşünülüyor. Üç futbolcunun kulüpleri ve menajerleriyle temaslar devam ediyor.
- 10 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:22
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Toplam 10
Yorum
... 40-50 yıldır lafını anlamayıp , bu kadar algı operasyonları yapmanız bizi hiç şaşırtmıyor. Ne kadar sığsınız.
- 10 haftadır gol orucunu bozamadı
Toplam 5
Yorum
bordom yatabare kalmalıydı, n.doye ve sukun forvet özellikleri çok zayıf defans takımı olmammıza rağmen çok gol yiyoruz ofans gücümüzün zayıflığıda buna eklenince sonuç ortaya çıkıyor kanatlara iki oyuncu bulursak muhammet demir bile yeterli olur bu sezon için, forvet dünya futbolunda bile çok kısıtlı ama kanat golcüler bulabiliriz tıpkı jaja, burak ve umut gibi hangisi direkt forvetti ki ama en iyi golcülerimizdi keza fatih tekke ve hami bile kanat forvetlerdi ama leblebi gol atıyorlardı.
- Fenerbahçe'ye kötü haber!
Toplam 4
Yorum
FB77 Korkulan oldu
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