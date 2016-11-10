“Umarım Galatasaray'a gol atarım”

Fenerbahçe’nin defans oyuncusu Petrovich Neustadter, daha önce Schalke’de oynarken Galatasaray maçında gol atmasının hatırlatılması üzerine, “Umarım derbi maçında gol atarım. Bir derbi maçı oynayacağız. Galatasaray’a karşı bir Alman takımıyla oynamaktan çok daha farklı olacak” dedi.

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın oyuncularından Petrovich Neustadter ve Ozan Tufan ile atletizm şubesindeki sporculardan Yasmani Copello Escobar ve Ramil Guliyev, Sinan Erdem Spor Salonu ve Aslı Çakır Alptekin Atletizm Salonu'nda ortaklaşa düzenlenen Maraton ve Spor Fuarı'ndaki 'Hedef 1 Milyon Üye' standını ziyaret etti. Sarı-lacivertli sporculara Spor A.Ş. Genel Müdürü İsmail Özbayraktar da eşlik etti.



Neustadter: "Fenerbahçe'nin büyüklüğünü hepimiz biliyoruz"

Fenerbahçe'nin çok büyük bir kulüp olduğunu belirten Neustadter, "Fenerbahçe'nin büyüklüğünü hepimiz biliyoruz. Ama Fenerbahçe'nin, taraftarlarına her zaman ihtiyacı var. Onların desteğine hem statta hem de hayatın her alanında ihtiyacımız var. Fenerbahçe taraftarının önemini hepimiz biliyoruz" diye konuştu.



"Herkes Galatasaray maçının önemini biliyor"

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Kadıköy'de oynanacak Galatasaray derbisinin hatırlatılması üzerine Neustadter şöyle cevap verdi:

"Herkes bu maçta formda olacak. Bu maçın önemini hepimiz biliyoruz. Belki de yılın maçı diyebileceğimiz, buranın en büyük karşılaşmasına çıkacağız. O yüzden takım içerisindeki herkes bu maçın önemini biliyor. Bu maçta isteğimiz tabii ki galibiyet. Bu maçın önemi herkes için büyük. Umarım bizim açımızdan iyi bir karşılaşma olur ve istediğimiz sonucu alırız."



"Kim oynarsa oynasın önemli olan galibiyeti almak"

Kart cezalısı olduğu için Galatasaray karşısında forma giyemeyecek olan Mehmet Topal için, Neustadter, "Saha olamayacak olması üzücü. Mehmet'in olmamasıyla beraber, başka oyunculara neler yapabileceklerini gösterebilme şansı gelecek. O maçtan galibiyeti alıp büyük kadro olduğumuzu, büyük bir takım olduğumuzu ve onun yerine oynayanların da takım için önemli olabileceğini göstereceğiz. Tek düşüncemiz bu. Kim oynarsa oynasın önemli olan galibiyeti almak" şeklinde konuştu.



"Umarım derbide gol atarım"

Schalke'de oynarken Galatasaray'a gol attığının hatırlatılması üzerine Neustadter, "Umarım derbi maçında da gol atarım. Bir derbi maçı oynayacağız. Taraftarlar için en önemli karşılaşma. O yüzden Galatasaray'a karşı bir Alman takımıyla oynamaktan çok daha farklı olacak. Umarım bu karşılaşmadan istediğimiz sonuçla ayrılabiliriz. Tabii ki derbi atmosferi farklı olacaktır" ifadelerini kullandı.



Ozan: "Benim için zor bir sakatlıktı"

Sakatlığıyla ilgili konuşan Ozan Tufan, "Benim için zor bir sakatlıktı. Ayağımın üzerine basamıyordum. Doktorlarımızın ve fizyoterapistlerimizin yardımlarıyla bunu atlattım. Şimdi koşulara başladım. Fitness'ta gereken idmanlarımızı yapıyoruz. Derbi için yetişebilir miyim bilmiyorum. Onu doktorlarımız söyleyecektir. Kulübümüz gereken açıklamayı yapar, benim burada bir şey söylemem doğru olmaz" dedi.



Bu seneki maratonda ilklerin yaşandığını vurgulayan Spor A.Ş. Genel Müdürü İsmail Özbayraktar ise, "Bize destek veren Fenerbahçe Spor Kulübü'ne başta Başkan Aziz Yıldırım olmak üzere bütün camiaya teşekkür ediyoruz. İnşallah hedefledikleri 1 milyon üyeye ulaşırlar" şeklinde konuştu.



Sarı-lacivertli atletlerden Yasmani Copello Escobar ile Ramil Guliyev de, kulübün dev projesi Hedef 1 Milyon Üye'ye herkesi davet ettiklerini ifade ettiler.