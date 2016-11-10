 Tebrikler Mr. Trump – Fotomaç – 10 Kasım 2016
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    10 Kasım 2016, Perşembe
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    Tebrikler Mr. Trump

    Tebrikler Mr. Trump
    'nin ABD Derneği Donald Trump'a üzerinde adının yazılı olduğu çubuklu forma vermişti. ABD Başkanlık seçimlerini kazanan Cumhuriyetçi Parti adayı , ülkenin 45. başkanı olurken Kanarya'dan tebrik geldi: "2016 ABD Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti adayı iş adamı Donald Trump, 45. ABD Başkanı olarak seçilmiştir. Yeni ABD Başkanı Donald Trump'ı tebrik ederiz". Sarı-lacivertli taraftarlar da "Bir gün herkes Fenerli olacak" esprisi yaptı.
    1. 10 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:20
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