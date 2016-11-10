 Taraftardan özel koreografi – Fotomaç – 10 Kasım 2016
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    10 Kasım 2016, Perşembe
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    Taraftardan özel koreografi

    Taraftardan özel koreografi

    taraftarı 'in 11. haftasında oynanacak derbisinin hazırlıklarına başladı.

    Sarı-lacivertli futbolseverlerin zorlu karşılaşma için tribünlerde özel bir koreografi hazırlayacağı ve 2 haftalık milli arada çalışmaların tamamlanacağı bildirildi. Taraftarların özellikle, 'ın Kadıköy'de 17 senedir kazanamaması üzerinden bir görsel tema hazırladıkları gelen haberler arasında.
    1. 10 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:41
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