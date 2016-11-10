 Stoch devrede yolcu! – Fotomaç – 10 Kasım 2016
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HEPSİ
    10 Kasım 2016, Perşembe
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    devrede yolcu!

    Stoch devrede yolcu!
    Sezon başında Aatıf'ın yerine tercih edilerek ismi Avrupa listesine yazılan ancak beklentilerin altında kalan Stoch'un devre arasında ayrılmak istediği öğrenildi. Teknik direktör Advocaat'ın da kadroda düşünmediği Slovak futbolcunun makul bir teklif gelmesi halinde gitmek için izin isteyeceği kaydedildi.
    1. 10 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:23
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