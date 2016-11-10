Sert olacağız
Fenerbahçe’nin yıldız golcüsü dev mücadele için hırslı olduklarını söyledi. 30 yaşındaki forvet “Galatasaray’a evimizde uzun yıllardır yenilmiyoruz. Sert olacağız yine 3 puanı alacağız” dedi.
ŞAMPİYONLUĞU ÇOK ÖZLEDİM
Moussa Sow, "Fenerbahçe'de neleri özledin?" sorusuna şu yanıtı verdi: Özlediğim şey şampiyon olmak. Bu sezona iyi başlamadık. Yeni bir hoca, yeni futbolcular işimiz kolay değildi. Çok puan kaybettik. Şimdi onları telafi ediyoruz. Sahada daha fazlasını vermemiz gerekiyor. Son 4 maçta yaptığımızı devam ettirmemiz gerekiyor. Goller atıyoruz, kazanıyoruz. Her şey güzel gidiyor. Bu formumuzu sezonun büyük bölümüne yaymamız gerekiyor.
'TARİHİ BİR GOL ATTIM'
Manchester United gibi bir takımın grubumuzda olması güzel. Maça çok iyi hazırlanmıştık. Kadıköy'de kaybedemezdik. 3 puan olmazsa en kötü 1 puanı hedeflemiştik. Güzel bir maç oldu. Fenerbahçe tarihinde yer edecek bir galibiyet aldık. Ben de asla unutmayacağım bir gol attım. Röveşata gollerimin bir sırrı yok. Tüm kulüplerde denediğim bir hareket. Bu şekilde gol atmada iyiyim.
'UMARIM FİNALE ÇIKARIZ'
Dubai ile Avrupa futbolu arasında çok fark var. Buraya döndükten sonra oynadığım ilk maçta bunu çok hissettim. Ah Ahli'ye gittiğim için pişman değilim. Goller attım, şampiyonluk yaşadım ama F.Bahçe'yi hep çok özlüyordum. Manchester United maçı gibi karşılaşmalar oynamak istiyordum. Avrupa Ligi'nde iyi gidiyoruz. Umarım bu sezon finale yükseliriz.
'DİCK ADVOCAAT ÇOK İYİ'
Başımızda çok değerli bir hoca var. Dick Advocaat kesinlikle ne yaptığını çok iyi biliyor. Sahaya kimin çıkacağı, kimin yedek kulübesinde bekleyeceği, kimin o hafta oynamayacağına Advocaat karar verir. Önemli olan bu takımın hocası olan Advocaat şans bulduğunda verdiğiniz katkıdır. Takımın durumu, bireysel performanslardan daha önemlidir
'KOMİK FOTOĞRAFLAR
Moussa Sow, Manchester United maçında David de Gea'yı röveşata golüyle avladıktan sonra internette dönen "Sow'un gözünden..." fotoğraflarına güldüğünü söyledi. Sow'un röveşata gollerine atfen fotoğraflar ters basılmıştı.
- 10 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:50
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Toplam 10
Yorum
... 40-50 yıldır lafını anlamayıp , bu kadar algı operasyonları yapmanız bizi hiç şaşırtmıyor. Ne kadar sığsınız.
- 10 haftadır gol orucunu bozamadı
Toplam 5
Yorum
bordom yatabare kalmalıydı, n.doye ve sukun forvet özellikleri çok zayıf defans takımı olmammıza rağmen çok gol yiyoruz ofans gücümüzün zayıflığıda buna eklenince sonuç ortaya çıkıyor kanatlara iki oyuncu bulursak muhammet demir bile yeterli olur bu sezon için, forvet dünya futbolunda bile çok kısıtlı ama kanat golcüler bulabiliriz tıpkı jaja, burak ve umut gibi hangisi direkt forvetti ki ama en iyi golcülerimizdi keza fatih tekke ve hami bile kanat forvetlerdi ama leblebi gol atıyorlardı.
- Fenerbahçe'ye kötü haber!
Toplam 4
Yorum
FB77 Korkulan oldu
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