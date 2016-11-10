 Sert olacağız – Fotomaç – 10 Kasım 2016
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HEPSİ
    10 Kasım 2016, Perşembe
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    Sert olacağız

    Sert olacağız

    ’nin yıldız golcüsü dev mücadele için hırslı olduklarını söyledi. 30 yaşındaki forvet “’a evimizde uzun yıllardır yenilmiyoruz. Sert olacağız yine 3 puanı alacağız” dedi.

    Sezon başında Al-Ahli'den kiralık olarak geri dönen Moussa Sow, 'ye konuştu. Kanarya'nın forveti yaklaşan Galatasaray derbisi öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu. Senegalli yıldız "Beklentim 'ı yenmek. Taraftarımıza alacağımız skorla keyif vermek istiyoruz. Derbiler kazanılmak için oynanır. Galatasaray'a uzun yıllardır evimizde kaybetmiyoruz. 3 puanın bizde kalması için sert olmalıyız. Bu maçı kazanıp puan cetvelinde Galatasaray'ın üzerine çıkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'ye döndüğü için çok mutlu olduğunu belirten Sow "Burada hep çok iyi karşılandım. Senegal'den bile daha fazla sevildiğim bir ülkedeyim. Sezon sonuna kadar buradayım. Sonrasında neler olacağını hep birlikte göreceğiz" dedi.

    ŞAMPİYONLUĞU ÇOK ÖZLEDİM
    Moussa Sow, "'de neleri özledin?" sorusuna şu yanıtı verdi: Özlediğim şey şampiyon olmak. Bu sezona iyi başlamadık. Yeni bir hoca, yeni futbolcular işimiz kolay değildi. Çok puan kaybettik. Şimdi onları telafi ediyoruz. Sahada daha fazlasını vermemiz gerekiyor. Son 4 maçta yaptığımızı devam ettirmemiz gerekiyor. Goller atıyoruz, kazanıyoruz. Her şey güzel gidiyor. Bu formumuzu sezonun büyük bölümüne yaymamız gerekiyor.

    'TARİHİ BİR GOL ATTIM'
    gibi bir takımın grubumuzda olması güzel. Maça çok iyi hazırlanmıştık. Kadıköy'de kaybedemezdik. 3 puan olmazsa en kötü 1 puanı hedeflemiştik. Güzel bir maç oldu. Fenerbahçe tarihinde yer edecek bir galibiyet aldık. Ben de asla unutmayacağım bir gol attım. Röveşata gollerimin bir sırrı yok. Tüm kulüplerde denediğim bir hareket. Bu şekilde gol atmada iyiyim.



    'UMARIM FİNALE ÇIKARIZ'
    Dubai ile Avrupa futbolu arasında çok fark var. Buraya döndükten sonra oynadığım ilk maçta bunu çok hissettim. Ah Ahli'ye gittiğim için pişman değilim. Goller attım, şampiyonluk yaşadım ama F.Bahçe'yi hep çok özlüyordum. Manchester United maçı gibi karşılaşmalar oynamak istiyordum. Avrupa Ligi'nde iyi gidiyoruz. Umarım bu sezon finale yükseliriz.

    'DİCK ADVOCAAT ÇOK İYİ'
    Başımızda çok değerli bir hoca var. Dick Advocaat kesinlikle ne yaptığını çok iyi biliyor. Sahaya kimin çıkacağı, kimin yedek kulübesinde bekleyeceği, kimin o hafta oynamayacağına Advocaat karar verir. Önemli olan bu takımın hocası olan Advocaat şans bulduğunda verdiğiniz katkıdır. Takımın durumu, bireysel performanslardan daha önemlidir

    'KOMİK FOTOĞRAFLAR
    , Manchester United maçında David de Gea'yı röveşata golüyle avladıktan sonra internette dönen "Sow'un gözünden..." fotoğraflarına güldüğünü söyledi. Sow'un röveşata gollerine atfen fotoğraflar ters basılmıştı.







    1. 10 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:50
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