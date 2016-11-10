 Lens'ten bir kötü haber daha – Fotomaç – 10 Kasım 2016
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    10 Kasım 2016, Perşembe
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    Lens'ten bir kötü haber daha

    Lens'ten bir kötü haber daha

    Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens, sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldı.

    Hollanda Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Belçika ile oynanan hazırlık maçında sol arka adalesinden sakatlık yaşayan Lens'in, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Lüksemburg ile karşılaşacak Hollanda Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.

    Lens'in yanı sıra aynı maçta sakatlanan Vincent Janssen ve Stijn Schaars'ın da milli takım kampından ayrıldığı belirtildi.

    Belçika ile Hollanda arasında 1-1 sona eren maçın ikinci yarısında sol arka adalesinden sakatlanan Lens, 67. dakikada yerini Memphis Depay'a bırakmıştı. Lens'in sahalara dönüş süresi, yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

    Elemelerde A Grubu'nda yer alan Hollanda, 13 Kasım Pazar günü Josy Barthel Stadı'nda Lüksemburg'a konuk olacak.

    1. 10 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:16
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