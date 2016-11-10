Lens'ten bir kötü haber daha

Hollanda Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Belçika ile oynanan hazırlık maçında sol arka adalesinden sakatlık yaşayan Lens'in, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Lüksemburg ile karşılaşacak Hollanda Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.

Lens'in yanı sıra aynı maçta sakatlanan Vincent Janssen ve Stijn Schaars'ın da milli takım kampından ayrıldığı belirtildi.

Belçika ile Hollanda arasında 1-1 sona eren maçın ikinci yarısında sol arka adalesinden sakatlanan Lens, 67. dakikada yerini Memphis Depay'a bırakmıştı. Lens'in sahalara dönüş süresi, yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

Elemelerde A Grubu'nda yer alan Hollanda, 13 Kasım Pazar günü Josy Barthel Stadı'nda Lüksemburg'a konuk olacak.