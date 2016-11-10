Lens'ten bir kötü haber daha
Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens, sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldı.
Lens'in yanı sıra aynı maçta sakatlanan Vincent Janssen ve Stijn Schaars'ın da milli takım kampından ayrıldığı belirtildi.
Belçika ile Hollanda arasında 1-1 sona eren maçın ikinci yarısında sol arka adalesinden sakatlanan Lens, 67. dakikada yerini Memphis Depay'a bırakmıştı. Lens'in sahalara dönüş süresi, yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.
Elemelerde A Grubu'nda yer alan Hollanda, 13 Kasım Pazar günü Josy Barthel Stadı'nda Lüksemburg'a konuk olacak.
- 10 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 16:16
- Lens milli takımda sakatlandı
Toplam 9
Yorum
Mustafa Umarım derbide oynamaz ve biz de maçı kazanırız
- "Fenerbahçe'den yanıt bekliyoruz"
Toplam 15
Yorum
yeşilbeyaz şehrimize gelen tüm takım ve taraftarlar şehrimize hoşgeldiniz. yeniliriz veya yeneriz ama küfür ve şiddet istemiyoruz.
- Türkiye'nin taraftarda lider takımı belli oldu
Toplam 2
Yorum
Mustafa Galatasaray her yerde birincidir hem kupada,hem taraftar sayısında hem de yıldız sayısında :)
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