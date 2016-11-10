Lens milli takımda sakatlandı
Fenerbahçe'deki formuyla milli takıma kadar yükselen Jeremain Lens, Hollanda ile Belçika arasında oynanan hazırlık mücadelesinde sakatlanarak yerini Memphis Depay'a bıraktı.
Başarılı oyuncu, karşılaşmanın 65. dakikasında attığı bir deparın ardından sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı ve yerini Depay'a bıraktı.
Amsterdam Arena'daki maça Sneijder ile birlikte ilk 11'de başlayan Jeremain Lens, Hollanda'nın attığı golde penaltıyı kazandıran isimdi.
- 10 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:28
- Yürekliysen isimleri açıkla Güntekin Onay!
Toplam 10
Yorum
... 40-50 yıldır lafını anlamayıp , bu kadar algı operasyonları yapmanız bizi hiç şaşırtmıyor. Ne kadar sığsınız.
- 10 haftadır gol orucunu bozamadı
Toplam 5
Yorum
bordom yatabare kalmalıydı, n.doye ve sukun forvet özellikleri çok zayıf defans takımı olmammıza rağmen çok gol yiyoruz ofans gücümüzün zayıflığıda buna eklenince sonuç ortaya çıkıyor kanatlara iki oyuncu bulursak muhammet demir bile yeterli olur bu sezon için, forvet dünya futbolunda bile çok kısıtlı ama kanat golcüler bulabiliriz tıpkı jaja, burak ve umut gibi hangisi direkt forvetti ki ama en iyi golcülerimizdi keza fatih tekke ve hami bile kanat forvetlerdi ama leblebi gol atıyorlardı.
- Fenerbahçe'ye kötü haber!
Toplam 4
Yorum
FB77 Korkulan oldu
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