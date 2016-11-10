 Lens milli takımda sakatlandı – Fotomaç – 10 Kasım 2016
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    10 Kasım 2016, Perşembe
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    Lens milli takımda sakatlandı

    Lens milli takımda sakatlandı

    'deki formuyla milli takıma kadar yükselen , ile arasında oynanan hazırlık mücadelesinde sakatlanarak yerini 'a bıraktı.

    'ye ile 20 Kasım'da oynayacağı derbi öncesi kötü haber geldi. Sarı- lacivertli futbolcu Jeremain Lens, 'nın ile oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı hazırlık maçında sakatlandı.

    Başarılı oyuncu, karşılaşmanın 65. dakikasında attığı bir deparın ardından sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı ve yerini Depay'a bıraktı.

    Amsterdam Arena'daki maça Sneijder ile birlikte ilk 11'de başlayan , Hollanda'nın attığı golde penaltıyı kazandıran isimdi.
    1. 10 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:28
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