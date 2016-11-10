 Kraliçeler, Györ’e karşı – Fotomaç – 10 Kasım 2016
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    10 Kasım 2016, Perşembe
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    Kraliçeler, Györ’e karşı

    Kraliçeler, Györ’e karşı
    Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 3. hafta maçında bugün deplasmanda ekibi Uni Györ ile karşılaşacak. Mücadele 19.00'da başlayacak. Dün sabah Macaristan'a giden Potanın Kraliçeleri, grupta oynadığı ilk 2 maçı da kazanmıştı.
    1. 10 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:40
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