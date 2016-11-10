 Kanarya durmuyor – Fotomaç – 10 Kasım 2016
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    10 Kasım 2016, Perşembe
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    Kanarya durmuyor

    Kanarya durmuyor
    , ile yapacağı derbinin hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanlarla sürdürdü. Pas organizasyonları gerçekleştirilen idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı. Sarı-lacivertli takımda, milli takımlara giden Şener, Hasan Ali, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal ve Volkan Şen, Salih Uçan Jeremain Lens, Simon Kjaer ve Martin Skrtel antrenmanda yer almadı.
    1. 10 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:33
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