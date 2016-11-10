 "İyi bir maç çıkaracağımıza inanıyorum" – Fotomaç – 10 Kasım 2016
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    10 Kasım 2016, Perşembe
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    "İyi bir maç çıkaracağımıza inanıyorum"

    "İyi bir maç çıkaracağımıza inanıyorum"

    Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak derbi karşılaşmasında sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fernandao, zor karşılaşma öncesinde teknik direktör Dick Advocaat'ın görev vermesi durumunda hazır olduğunu söyledi.

    FB TV'ye açıklamalarda bulunan golcü oyuncu, kendilerini çok büyük bir maçın beklediğini ve çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdürdüklerini aktardı.

    İyi bir karşılaşma çıkaracaklarına inandıklarını belirten Fernandao, "Futbolseverler iki büyük takımın karşılaşmasını izleyecek. Biz çalışmalarımıza iyi bir şekilde devam ediyoruz. Hazırlıklarımızı bu şekilde sürdüreceğiz. Kendi adımıza iyi bir maç çıkaracağımıza inanıyorum. İyi bir tedavi süreci geçirdim ve artık takımla çalışıyorum. Her gün çalışarak takımımla aramdaki farkı kapatmaya gayret gösteriyorum. Eğer hocamız beni hesapları içerisine dahil etmek isterse ben artık hazırım." ifadelerini kullandı.

    Fernandao, son kararın teknik direktör Dick Advocaat'ta olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

    "Kendimi bu seviyeden biraz daha yukarı taşıyarak yoluma devam etmek istiyorum. Biz kesinlikle başka hiçbir şey düşünmüyoruz. Hocamız her oyuncuya şans vermeye gayret gösteren bir teknik direktör. Herkese şans gelecektir. Herkes oynama fırsatı bulacaktır. Burada önemli olan o şans geldiğinde hazır olabilmek. Fenerbahçe'ye katkı sağlayabilmek için, Fenerbahçe'nin gerekliliklerini yerine getirebilmek için şans geldiğinde hazır olmalıyız. Rekabet, büyük oyuncuların olduğu yerde her zaman güzel bir şeydir."

    1. 10 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:08
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