"İyi bir maç çıkaracağımıza inanıyorum"
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak derbi karşılaşmasında sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fernandao, zor karşılaşma öncesinde teknik direktör Dick Advocaat'ın görev vermesi durumunda hazır olduğunu söyledi.
İyi bir karşılaşma çıkaracaklarına inandıklarını belirten Fernandao, "Futbolseverler iki büyük takımın karşılaşmasını izleyecek. Biz çalışmalarımıza iyi bir şekilde devam ediyoruz. Hazırlıklarımızı bu şekilde sürdüreceğiz. Kendi adımıza iyi bir maç çıkaracağımıza inanıyorum. İyi bir tedavi süreci geçirdim ve artık takımla çalışıyorum. Her gün çalışarak takımımla aramdaki farkı kapatmaya gayret gösteriyorum. Eğer hocamız beni hesapları içerisine dahil etmek isterse ben artık hazırım." ifadelerini kullandı.
Fernandao, son kararın teknik direktör Dick Advocaat'ta olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Kendimi bu seviyeden biraz daha yukarı taşıyarak yoluma devam etmek istiyorum. Biz kesinlikle başka hiçbir şey düşünmüyoruz. Hocamız her oyuncuya şans vermeye gayret gösteren bir teknik direktör. Herkese şans gelecektir. Herkes oynama fırsatı bulacaktır. Burada önemli olan o şans geldiğinde hazır olabilmek. Fenerbahçe'ye katkı sağlayabilmek için, Fenerbahçe'nin gerekliliklerini yerine getirebilmek için şans geldiğinde hazır olmalıyız. Rekabet, büyük oyuncuların olduğu yerde her zaman güzel bir şeydir."
- 10 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 17:08
- De Boer geliyor
Toplam 2
Yorum
Yasama En iyi seçim bence en ekonomik olanı yılmaz Vural. Eğer şampiyon yaparsa gelecek yıl da takımda kalır. Uzun vadede daha başarılı olur.
- Derbiyi yabancı hakem yönetsin
Toplam 6
Yorum
Sefeer Kesinlikle yabancı hakem.
- Barcelona'dan Atatürk mesajı
Toplam 1
Yorum
bjk1903 ADAMSIN BARCELONA
"İyi bir maç çıkaracağımıza inanıyorum" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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