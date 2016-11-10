 ‘Her şey F.Bahçe için’ – Fotomaç – 10 Kasım 2016
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    10 Kasım 2016, Perşembe
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    ‘Her şey F.Bahçe için’

    ‘Her şey F.Bahçe için’

    Van Persie, başkan ’ın kendisini evinde ziyaret etmesinin çok özel olduğunu söyledi. Hollandalı yıldız “İlk defa bir başkan bunu yaptı. Bu sevginin karşılığını fazlasıyla vereceğim” diye konuştu.

    'nin Akhisar'ı deplasmanda yendiği maçta göz kapağının yırtılması üzerine kanlar içinde kalan herkesi korkutmuştu. Neyse ki çok ciddi bir sorunu bulunmayan Hollandalı yıldıza ziyaretçi yağdı.Onlardan biri de başkan 'dı.

    İşte bu ziyaret, RvP'yi duygulandırdı. 32 yaşındaki forvet oyuncusu "Daha önce sakatlandığımda takım arkadaşlarım, teknik direktörler ziyarete geldi. Ancak ilk defa bir başkanın evimde beni ziyaret ettiğine şahit oldum. Bu benim için çok değerli" dedi. Van Persie sözlerini şöyle sürdürdü: Böyle bir sevginin karşılığını vermem gerekiyor. Her şey Fenerbahçe için. Sahaya çıkınca yine bu kulüp için elimden gelenin fazlasını yapacağım.
    1. 10 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:37
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