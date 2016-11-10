 ‘Halı sahadan geldi sandım’ – Fotomaç – 10 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Kasım 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    ‘Halı sahadan geldi sandım’

    ‘Halı sahadan geldi sandım’
    'yi 'nde kontrol eden doktor konuştu. Özen "Halı sahada sakatlanan birini getirdiler sandım. Kalabalığı görünce ünlü biri olduğunu anladım. Samimi ve mütevazı biri. İşimize hiç karışmadı. Futbolla ilgilenmem, bu kadar ünlü olduğunu da bilmiyordum" ifadesini kullandı.
    1. 10 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘Halı sahadan geldi sandım’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.