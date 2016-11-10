Fenerbahçe'nin rakibi Baskonia

Fernando Buesa Arena'da TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşma LigTV 3'ten canlı yayınlanacak.

Geçen sezon final oynadığı Avrupa Ligi'ne bu sezon da iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, ilk 4 haftada sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Geçen hafta 23 maçlık iç saha galibiyet serisi Unics Kazan tarafından durdurulan ve sezonun ilk yenilgisini alan sarı-lacivertliler, bu kaybı İspanya deplasmanında telafi etmeye çalışacak.

Fenerbahçe bu sezon deplasmanda oynadığı 2 Avrupa Ligi maçından da (Barcelona Lassa ve Galatasaray Odeabank) galip ayrıldı.

Baskonia ise ilk 5 maçta 3 galibiyet ve 2 yenilgi aldı. Geçen hafta Kızılyıldız MTS deplasmanından kritik bir galibiyet çıkaran İspanyol ekibi, seyircisi önünde ise oynadığı 2 maçın birini kazandı.

Dörtlü Final'in rövanşı

Fenerbahçe ile Baskonia arasında yarın oynanacak karşılaşma, geçen sezon iki takımının Dörtlü Final'de yaptığı maçın da rövanşı olacak.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dörtlü Final'in ilk maçında Fenerbahçe, o zamanki adıyla Laboral Kutxa'yı uzatmalar sonucunda 88-77 yenerek finale yükselmişti.

Fenerbahçe'nin deplasmanda galibiyeti yok

Fenerbahçe, Baskonia'yı deplasmanda bugüne dek hiç yenemedi.

Sarı-lacivertliler, 2006-2007 sezonundan itibaren yer aldığı Avrupa Ligi'nde İspanyol ekibiyle 13 maç oynadı. Bu karşılaşmaların 4'ünü galip bitiren sarı-lacivertliler, 9 kez sahadan yenik ayrıldı.

Dış sahada oynadığı 6 karşılaşmayı da kaybeden Fenerbahçe, Baskonia'yı deplasmanda yenerek bir ilki gerçekleştirmeyi hedefliyor.