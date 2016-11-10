Fenerbahçe'de 9 eksik
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına devam etti.
Milli takım kamplarında bulunan Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım, Şener Özbayraklı, Volkan Şen, İsmail Köybaşı, Salih Uçan, Jeremain Lens, Simon Kjaer ve Martin Skrtel'ın antrenmana katılmadığı duyuruldu.
Sarı-lacivertli ekibe 3 gün izin verildiği ve 14 Kasım Pazartesi günü yapılacak idmanla derbi maçın hazırlıklarına devam edileceği aktarıldı.
- 10 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 14:38
- Konya’da müthiş iddia
Toplam 2
Yorum
/*/ SALİH ŞANS BULDUĞUNDA DEĞERLENECEK.
- Yıldızlara yolculuk
Toplam 7
Yorum
samir ben arfa en iyisi olur bence alınsa
- Stoch devrede yolcu!
Toplam 3
Yorum
volkan Stoch devri artık bence fenerbahçe de bitti çünkü artık eski formunu tutmuyor bence hiçte çalışmıyor , transfer sezonu öncesi ve sonrası çok fark var bence o çaba takımda kalabilmek içindi .
Fenerbahçe'de 9 eksik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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