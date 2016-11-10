 Fenerbahçe'de 9 eksik – Fotomaç – 10 Kasım 2016
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    10 Kasım 2016, Perşembe
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    Fenerbahçe'de 9 eksik

    Fenerbahçe'de 9 eksik

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına devam etti.

    Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, pas ve taktik çalışmaların ardından yarı sahada çift kale maç oynadıkları belirtildi.

    Milli takım kamplarında bulunan Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım, Şener Özbayraklı, Volkan Şen, İsmail Köybaşı, Salih Uçan, Jeremain Lens, Simon Kjaer ve Martin Skrtel'ın antrenmana katılmadığı duyuruldu.

    Sarı-lacivertli ekibe 3 gün izin verildiği ve 14 Kasım Pazartesi günü yapılacak idmanla derbi maçın hazırlıklarına devam edileceği aktarıldı.

    1. 10 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:38
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