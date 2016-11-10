 Fenerbahçe son nefeste kazanmayı bildi – Fotomaç – 10 Kasım 2016
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    11 Kasım 2016, Cuma
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    son nefeste kazanmayı bildi

    Fenerbahçe son nefeste kazanmayı bildi

    Kadın Basketbol Takımı, A Grubu'ndaki üçüncü maçında deplasmanda Macaristan'ın ekibini 66-64 yendi.

    Karşılaşmanın ilk periyodunu 21-16 üstün bitiren , soyunma odasına 37-32 önde gitti.

    İkinci yarıda da skor üstünlüğünü elinde tutan sarı-lacivertli ekip, üçüncü çeyreğini 48-45 önde geçtiği müsabakadan 66-64 galip ayrıldı.

    Bu sonuçla Fenerbahçe, gruptaki üçüncü maçını da kazanırken, ise üçüncü yenilgisini yaşadı.

    Fenerbahçe'de Sandride Gruda, 15 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Uni Györ'de ise Zsofia Simon, 14 sayı üretti.

    Salon: Györ Üniversitesi

    Hakemler: Nikolaos Somos (Yunanistan), Sergei Beliakov (Rusya), Sebastien Clivaz (İsviçre)

    Uni Györ: Kiesel 11, Zsofia Simon 14, Hruscakova 10, Goree 8, Lakloth 7, Varga 6, Likhtarovich 6, Szabo 2, Kovacs

    Fenerbahçe: Quigley 8, Stricklen 6, Gruda 15, Lavender 13, Pelin Bilgiç 2, Birsel Vardarlı Demirmen 8, Verameyenka 5, Ayşe Cora 9, Tuğçe Canıtez, Esra Ural

    1. Periyot: 16-21

    Devre: 32-37

    3. Periyot: 45-48

    1. 10 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:24
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