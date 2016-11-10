Fenerbahçe son nefeste kazanmayı bildi
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu'ndaki üçüncü maçında deplasmanda Macaristan'ın Uni Györ ekibini 66-64 yendi.
Karşılaşmanın ilk periyodunu 21-16 üstün bitiren Fenerbahçe, soyunma odasına 37-32 önde gitti.
İkinci yarıda da skor üstünlüğünü elinde tutan sarı-lacivertli ekip, üçüncü çeyreğini 48-45 önde geçtiği müsabakadan 66-64 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Fenerbahçe, gruptaki üçüncü maçını da kazanırken, Uni Györ ise üçüncü yenilgisini yaşadı.
Fenerbahçe'de Sandride Gruda, 15 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Uni Györ'de ise Zsofia Simon, 14 sayı üretti.
Salon: Györ Üniversitesi
Hakemler: Nikolaos Somos (Yunanistan), Sergei Beliakov (Rusya), Sebastien Clivaz (İsviçre)
Uni Györ: Kiesel 11, Zsofia Simon 14, Hruscakova 10, Goree 8, Lakloth 7, Varga 6, Likhtarovich 6, Szabo 2, Kovacs
Fenerbahçe: Quigley 8, Stricklen 6, Gruda 15, Lavender 13, Pelin Bilgiç 2, Birsel Vardarlı Demirmen 8, Verameyenka 5, Ayşe Cora 9, Tuğçe Canıtez, Esra Ural
1. Periyot: 16-21
Devre: 32-37
3. Periyot: 45-48
- 10 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 22:24
- Büyük turnuvalarda hep olmalıyız
Toplam 1
Yorum
BJK 1903 sendeki ve terimdeki kafayla kesin oluruz zaten hic süpem yok defolun gidin artik ikinizde TÜRK futbolunu bitirdiniz yaninizada aziz yildirimida alin TÜRK FUTBOLU kurtulsun sizin 3´nüzden artik.
- İlk hedef 3'te 3
Toplam 1
Yorum
BJK 1903 bizim Millet nakadar saf arkadas sayin sinyor terim sirf kendini tatmin etmek icin ilk 3 macinin icine ettirsin 4-5 oyuncuyu kadro disi birakmakla simdide 3 de 3 yapacakmis diye nara salasin iyi is beyler bunlar avutma taktigi baska birsey deyil ati alan üsküdari gecti bile bütün kalan maclarimizi kazanirsak sansimiz var oda imkansiz artik cünkü 1-2 rakip önümüzde deyil 3 rakip önümüzde yahni hayel ürünü bence terimi kovup yeni hocayla zamankaybetmeden genc agirlik kadroyla devamedip gelecegin MILLITAKIMIN yaratmak daha akilci olur ama terimsiz orasi kesin adam tek kiibri yüzünden 80 mil.türkün hayelerini yikti bu saatan sonra alsin ardayida gerisinide basina calsin artiz terim.
- Svensson atağı
Toplam 3
Yorum
Sercan ?? TRABZONSPOR ?? 1-ONUR RECEP KIVRAK 2-UĞUR ÇİFTÇİ (GB) ?? 3-UĞUR DEMİROK 4-DURİCA 5-SERDAR TAŞÇI (CSKA) ?? 6-OKAY YOKUŞLU 7-BADOU N'DİAYE (OSM) ?? 8-MEHMET EKİCİ 9-FABİAN CASTİLLO 10-PABLO BATALLA (BRS)?? 11-LEONARD KWEUKE (ÇRZ)?? ***************************** 12-ESTEBAN ALVARADO 13-MUSTAFA AKBAŞ 14-OGENYİ ONAZİ 15-YUSUF ERDOĞAN 16-MUHAMMET DEMİR 17-VUKOVİC (KON) ?? 18-HALİL I. TUNA (ERZ) ??
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