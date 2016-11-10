Fenerbahçe son nefeste kazanmayı bildi

Karşılaşmanın ilk periyodunu 21-16 üstün bitiren Fenerbahçe, soyunma odasına 37-32 önde gitti.

İkinci yarıda da skor üstünlüğünü elinde tutan sarı-lacivertli ekip, üçüncü çeyreğini 48-45 önde geçtiği müsabakadan 66-64 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, gruptaki üçüncü maçını da kazanırken, Uni Györ ise üçüncü yenilgisini yaşadı.

Fenerbahçe'de Sandride Gruda, 15 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Uni Györ'de ise Zsofia Simon, 14 sayı üretti.

Salon: Györ Üniversitesi

Hakemler: Nikolaos Somos (Yunanistan), Sergei Beliakov (Rusya), Sebastien Clivaz (İsviçre)

Uni Györ: Kiesel 11, Zsofia Simon 14, Hruscakova 10, Goree 8, Lakloth 7, Varga 6, Likhtarovich 6, Szabo 2, Kovacs

Fenerbahçe: Quigley 8, Stricklen 6, Gruda 15, Lavender 13, Pelin Bilgiç 2, Birsel Vardarlı Demirmen 8, Verameyenka 5, Ayşe Cora 9, Tuğçe Canıtez, Esra Ural

1. Periyot: 16-21

Devre: 32-37

3. Periyot: 45-48