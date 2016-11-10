F.Bahçe kulüp doktoru açıkladı
Hollanda Milli Takımı'nın Belçika ile yaptığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Fenerbahçeli futbolcu Jeremain Lens'in, sol bacak üst arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Hollanda Milli Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Lüksemburg ile oynayacağı maçın kadrosundan çıkarılan Lens'in, Türkiye'ye döndüğü bildirildi.
Liv Hospital'da kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu tarafından tetkikleri ve muayenesi yapılan 28 yaşındaki kanat oyuncusunun, sol bacak üst arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği ve tedavisine başlandığı kaydedildi.
- 10 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 23:34
- Büyük turnuvalarda hep olmalıyız
Toplam 1
Yorum
BJK 1903 sendeki ve terimdeki kafayla kesin oluruz zaten hic süpem yok defolun gidin artik ikinizde TÜRK futbolunu bitirdiniz yaninizada aziz yildirimida alin TÜRK FUTBOLU kurtulsun sizin 3´nüzden artik.
- İlk hedef 3'te 3
Toplam 1
Yorum
BJK 1903 bizim Millet nakadar saf arkadas sayin sinyor terim sirf kendini tatmin etmek icin ilk 3 macinin icine ettirsin 4-5 oyuncuyu kadro disi birakmakla simdide 3 de 3 yapacakmis diye nara salasin iyi is beyler bunlar avutma taktigi baska birsey deyil ati alan üsküdari gecti bile bütün kalan maclarimizi kazanirsak sansimiz var oda imkansiz artik cünkü 1-2 rakip önümüzde deyil 3 rakip önümüzde yahni hayel ürünü bence terimi kovup yeni hocayla zamankaybetmeden genc agirlik kadroyla devamedip gelecegin MILLITAKIMIN yaratmak daha akilci olur ama terimsiz orasi kesin adam tek kiibri yüzünden 80 mil.türkün hayelerini yikti bu saatan sonra alsin ardayida gerisinide basina calsin artiz terim.
- Svensson atağı
Toplam 3
Yorum
Sercan ?? TRABZONSPOR ?? 1-ONUR RECEP KIVRAK 2-UĞUR ÇİFTÇİ (GB) ?? 3-UĞUR DEMİROK 4-DURİCA 5-SERDAR TAŞÇI (CSKA) ?? 6-OKAY YOKUŞLU 7-BADOU N'DİAYE (OSM) ?? 8-MEHMET EKİCİ 9-FABİAN CASTİLLO 10-PABLO BATALLA (BRS)?? 11-LEONARD KWEUKE (ÇRZ)?? ***************************** 12-ESTEBAN ALVARADO 13-MUSTAFA AKBAŞ 14-OGENYİ ONAZİ 15-YUSUF ERDOĞAN 16-MUHAMMET DEMİR 17-VUKOVİC (KON) ?? 18-HALİL I. TUNA (ERZ) ??
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