 F.Bahçe kulüp doktoru açıkladı – Fotomaç – 10 Kasım 2016
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    11 Kasım 2016, Cuma
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    F.Bahçe kulüp doktoru açıkladı

    F.Bahçe kulüp doktoru açıkladı

    Milli Takımı'nın ile yaptığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Fenerbahçeli futbolcu 'in, sol bacak üst arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Milli Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Lüksemburg ile oynayacağı maçın kadrosundan çıkarılan Lens'in, Türkiye'ye döndüğü bildirildi.

    Liv Hospital'da kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu tarafından tetkikleri ve muayenesi yapılan 28 yaşındaki kanat oyuncusunun, sol bacak üst arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği ve tedavisine başlandığı kaydedildi.

    1. 10 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:34
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