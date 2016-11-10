F.Bahçe kulüp doktoru açıkladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Hollanda Milli Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Lüksemburg ile oynayacağı maçın kadrosundan çıkarılan Lens'in, Türkiye'ye döndüğü bildirildi.

Liv Hospital'da kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu tarafından tetkikleri ve muayenesi yapılan 28 yaşındaki kanat oyuncusunun, sol bacak üst arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği ve tedavisine başlandığı kaydedildi.