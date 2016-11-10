 Fabiano: Ben daima hazırım – Fotomaç – 10 Kasım 2016
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    10 Kasım 2016, Perşembe
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    Fabiano: Ben daima hazırım

    Fabiano: Ben daima hazırım
    'in yedeği forma giymemesine rağmen kendisini hep hazır tuttuğunu söyledi. Tecrübeli eldiven "3 kulvarda birçok maç yapacağız. Sıra bana da gelecek" diye konuştu.
    1. 10 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:23
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