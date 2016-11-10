De Souza baş tacı
Mehmet Topal’ın sarı kart cezalısı olması nedeniyle orta sahaya Sambacı ‘ağabeylik’ yapacak. G.Saray derbisinde partneri ya Alper Potuk ya da Roman Neustadter olacak.
ROMAN SİGORTA
Dick Advocaat, Alper Potuk'a şans vermesi halinde orta saha hakimiyetini Galatasaray'a kaptırmaktan çekiniyor. Bu sebeple Roman Neustadter'i de ilk 11'de kullanmayı ciddi biçimde düşünüyor. Rus ön libero oynarsa savunmanın aksamayacağını hesaplıyor. Ancak bu durumda da Josef-Neustadter ikilisinin oyun kurmakta zorlanmasından çekiniyor. Advocaat derbiye kadar Alper ve Neustadter'i dönüşümlü Josef'in yanına koyacak ve son kararını verecek.
- 10 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:30
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Toplam 10
Yorum
... 40-50 yıldır lafını anlamayıp , bu kadar algı operasyonları yapmanız bizi hiç şaşırtmıyor. Ne kadar sığsınız.
- 10 haftadır gol orucunu bozamadı
Toplam 5
Yorum
bordom yatabare kalmalıydı, n.doye ve sukun forvet özellikleri çok zayıf defans takımı olmammıza rağmen çok gol yiyoruz ofans gücümüzün zayıflığıda buna eklenince sonuç ortaya çıkıyor kanatlara iki oyuncu bulursak muhammet demir bile yeterli olur bu sezon için, forvet dünya futbolunda bile çok kısıtlı ama kanat golcüler bulabiliriz tıpkı jaja, burak ve umut gibi hangisi direkt forvetti ki ama en iyi golcülerimizdi keza fatih tekke ve hami bile kanat forvetlerdi ama leblebi gol atıyorlardı.
- Fenerbahçe'ye kötü haber!
Toplam 4
Yorum
FB77 Korkulan oldu
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