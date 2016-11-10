 De Souza baş tacı – Fotomaç – 10 Kasım 2016
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    10 Kasım 2016, Perşembe
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    De Souza baş tacı

    De Souza baş tacı

    ’ın sarı kart cezalısı olması nedeniyle orta sahaya Sambacı ‘ağabeylik’ yapacak. G.Saray derbisinde partneri ya Alper Potuk ya da Roman Neustadter olacak.

    'de teknik direktör Dick Advocaat ve kurmayları Akhisar Belediye maçında sarı kart görüp cezalı duruma düşen 'ın yokluğunda Josef de Souza'nın üzerine titriyor. Grafiği yükselen tecrübeli oyuncu, Galatasaray derbisinde orta sahanın liderliğini üstlenecek. Teknik heyet, Josef'le görüşerek bu maçta her zamankinden daha fazla sorumluluk almasını ve takımı buradan yönetmesini istedi. Advocaat, Josef'in partneri olacak kimi oynatacağına henüz karar vermedi. Hollandalı çalıştırıcı daha hücumcu bir takım sahaya sürmek isterse tercihi Alper Potuk'tan yana olacak.

    ROMAN SİGORTA
    , Alper Potuk'a şans vermesi halinde orta saha hakimiyetini Galatasaray'a kaptırmaktan çekiniyor. Bu sebeple Roman Neustadter'i de ilk 11'de kullanmayı ciddi biçimde düşünüyor. Rus ön libero oynarsa savunmanın aksamayacağını hesaplıyor. Ancak bu durumda da Josef-Neustadter ikilisinin oyun kurmakta zorlanmasından çekiniyor. Advocaat derbiye kadar Alper ve Neustadter'i dönüşümlü Josef'in yanına koyacak ve son kararını verecek.
    1. 10 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:30
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