''Daha güçlü döneceğim''

Bir süredir sakatlığı bulunan sağ bek Van der Wiel, taraftarlara mesaj yolladı. Sosyal medya hesabı İnstagram'dan Fenerbahçe formalı resmini paylaşan Hollandalı futbolcu, ayrıca "Yüzde 100 hazır olmama az kaldı. Daha güçlü olarak geri döneceğim" notu düşerek öz güvenini gösterdi.