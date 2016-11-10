 Çizme’de Lens iddiası – Fotomaç – 10 Kasım 2016
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    10 Kasım 2016, Perşembe
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    Çizme’de Lens iddiası

    Çizme’de Lens iddiası
    Sarı-lacivertlilerin 'den kiraladığı Jeremain Lens için İtalyan ekibi Roma'nın devreye gireceği iddia edildi. İtalyan basını, 'nın son dönemdeki futboluyla alkış alan 29 yaşındaki oyuncu için İngiliz ekibine teklif yapacağını, Lens'in gelecek sezon İtalya'nın yolunu tutabileceğini yazdı.
    1. 10 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:28
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