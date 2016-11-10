 Biletler yarın satışta – Fotomaç – 10 Kasım 2016
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    10 Kasım 2016, Perşembe
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    Biletler yarın satışta

    Biletler yarın satışta
    mücadelesinin biletleri yarından itibaren genel satışa sunulacak. Daha önce Divan Kurulu ve Kart sahipleri için satılan biletlerin fiyatları 100 TL ile 400 TL arasında değişiyor. Ayrıca yarın Avrupa Ligi'nde oynanacak Zorya maçı biletleri de 75 ve 400 TL arasında genel satışa çıkacak.
    1. 10 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:38
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