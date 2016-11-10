 ''Aatıf gibi olacağım'' – Fotomaç – 10 Kasım 2016
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    10 Kasım 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    ''Aatıf gibi olacağım''

    ''Aatıf gibi olacağım''
    Kanarya'nın forveti iddialı konuştu. Brezilyalı golcü "Aatıf nasıl patlama yaptıysa ben de yapacağım. Tekrar 11'deki yerimi alacağım" dedi. Fernandao tedavisi sürecinde kilo da verdi.
    1. 10 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:17
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