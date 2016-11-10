1 haftada 4 maç yapacaklar

THY Avrupa Ligi'nin yeni formatıyla takımların yoğun maç tempolarından biri de bu hafta yaşanacak.

Sarı-lacivertli takım 7 günde 4 zorlu maça çıkacak. Avrupa Ligi'nde yarın İspanya'da Baskonia deplasmanına gidecek Fenerbahçe, rakibiyle TSİ 23.00'te karşılaşacak.

İstanbul'a 12 Kasım Cumartesi günü dönecek Fenerbahçe, dinlenme fırsatı bulamadan bu kez ligde zorlu bir müsabakaya çıkacak. Sarı-lacivertliler, 13 Kasım Pazar günü Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ndeki derbide Galatasaray Odeabank'ı Ülker Sports Arena'da konuk edecek.

Fenerbahçe, derbinin ertesi günü ise Maccabi FOX'la 15 Kasım Salı günü oynayacağı maç için İsrail'e gidecek. Maccabi FOX'la THY Avrupa Ligi'nde TSİ 22.45'te karşılaşacak sarı-lacivertliler, deplasmandaki maçların geç saatte başlaması nedeniyle de sıkıntı yaşayacak.

Türkiye saatine göre gece yarısı bitecek maçtan sonra 16 Kasım Çarşamba günü yurda dönecek Fenerbahçe, yine dinlenme fırsatı bulamadan bir gün sonra THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes'i sahasında ağırlayacak.

7 bin 460 kilometre yol

Fenerbahçe'yi bu sürede en çok zorlayacak faktörlerden biri ise seyahatler olacak.

İspanya'ya yaklaşık 4 saat süren uçak yolculuğuyla varacak Fenerbahçe'nin İsrail'e gidişi ise 2 saati bulacak. Bu süreçte 12 saate varan bir süre havada kalacak sarı-lacivertli takım, gidiş-dönüş yaklaşık 7 bin 460 kilometre de yol kat edecek.

Maç programı

Fenerbahçe'nin 7 günde oynayacağı 4 maçın programı şöyle:

Tarih Maç Yer Saat (TSİ) 11 Kasım Cuma Baskonia-Fenerbahçe İspanya 23.00 13 Kasım Pazar Fenerbahçe-Galatasaray Odeabank İstanbul 19.00 15 Kasım Salı Maccabi FOX-Fenerbahçe İsrail 22.45 17 Kasım Perşembe Fenerbahçe-Anadolu Efes İstanbul 20.45

Diğer Türk takımlarının fikstür avantajı var

THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden diğer Türk takımları Anadolu Efes, Darüşşafaka Doğuş ve Galatasaray Odeabank'ın Fenerbahçe'ye göre bu süreçte iç saha maçları daha fazla olacak.

Anadolu Efes, 1 haftalık sürede İstanbul dışında sadece bugün İtalya'da deplasmanda EA7 Emporio Armani Milan'la oynayacak. Lacivert-beyazlılar, ligde Demir İnşaat Büyükçekmece, Avrupa'da ise Unics Kazan ve Fenerbahçe ile İstanbul'da karşılaşacak.

Galatasaray Odeabank ise önümüzdeki 7 günde sadece Litvanya'da Zalgiris deplasmanında maça çıkacak. Sarı-kırmızılılar, ligde Fenerbahçe, Avrupa'da ise Olympiakos ve Darüşşafaka Doğuş'la İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

Zorlu fikstürde İstanbul dışına çıkmayacak tek THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Türk takımı ise Darüşşafaka Doğuş olacak. Yeşil-siyahlılar, ligde Beşiktaş Sompo Japan, THY Avrupa Ligi'nde ise Brose Bamberg, CSKA Moskova ve Galatasaray Odeabank'la İstanbul'da oynayacak.