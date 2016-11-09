 ‘Sen bir de derbiyi gör’ – Fotomaç – 09 Kasım 2016
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    09 Kasım 2016, Çarşamba
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    ‘Sen bir de derbiyi gör’

    ‘Sen bir de derbiyi gör’

    Milli ara sonrası ligin 11. haftasında oynanacak Galatasaray derbisi Fenerbahçe'de tek gündem maddesi oldu.

    Sarı- lacivertli futbolcular, idmanlarda zorlu maçın sohbetlerini yaparken, dev karşılaşma ile ilgili en ilginç diyalog ise Kjaer ile Skrtel arasında yaşandı.

    TRİBÜNLER HARİKAYDI
    'in Manchester United maçındaki taraftarı kastederek "Tribünler muhteşemdi. Bir daha bu kadar ateşli bir taraftar önünde oynayamam" sözleri sonrası Kjaer cevabı yapıştırdı: "Bu hiçbir şey. Sen daha Galatasaray derbisini görmedin."
    1. 09 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:54
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