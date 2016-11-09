Potada yeni sponsor ile sözleşme imzalandı

F.Bahçe Kadın Basketbol Takımı'nın yeni forma sırt sponsoru, alışveriş merkezi Akasya oldu.

Sponsorluk anlaşması, dün Ülker Stadı'nda düzenlenen bir törenle imzalandı. Törene başkan Aziz Yıldırım, yöneticiler, başantrenör George Dikeoulakos ile oyuncular katıldı. Yapılan konuşmalarda yeni sponsorluğun kulübü daha güçlü hale getirdiği vurgulanırken, organizasyon toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.