 O genç taraftar ortaya çıktı – Fotomaç – 09 Kasım 2016
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    09 Kasım 2016, Çarşamba
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    O genç taraftar ortaya çıktı

    O genç taraftar ortaya çıktı

    'nin Akhisar maçında gözüne darbe almasının ardından kaldırıldığı hastanede dayak yiyen 8 yaşındaki bir çocuğa formasını verdiği basında yer almıştı.

    O taraftar dün ortaya çıktı. Akhisar karşılaşmasına gidip Fenerbahçeli olduğu için dayak yiyen kişi, adının Ömer Eşmekaya olduğunu belirtti. Genç taraftar, twitter'da maç sırasında ve hastanede çektirdiği fotoğrafları paylaşarak "O çocuk 8 yaşında değil. RvP ile hastanede karşılaşan benim" diye yazdı.
    1. 09 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:00
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