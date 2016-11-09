O genç taraftar ortaya çıktı

Van Persie'nin Akhisar maçında gözüne darbe almasının ardından kaldırıldığı hastanede dayak yiyen 8 yaşındaki bir çocuğa formasını verdiği basında yer almıştı.

O taraftar dün ortaya çıktı. Akhisar karşılaşmasına gidip Fenerbahçeli olduğu için dayak yiyen kişi, adının Ömer Eşmekaya olduğunu belirtti. Genç taraftar, twitter'da maç sırasında ve hastanede çektirdiği fotoğrafları paylaşarak "O çocuk 8 yaşında değil. RvP ile hastanede karşılaşan benim" diye yazdı.