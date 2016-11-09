 Mesut Özil'in çubuklu aşkı – Fotomaç – 09 Kasım 2016
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    09 Kasım 2016, Çarşamba
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    'in çubuklu aşkı

    Mesut Özil'in çubuklu aşkı

    Arsenalli yıldız, özel jetiyle geldiği İstanbul’da Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’la yemek yedi. Yemekte; futboldan, F.Bahçe’nin durumundan, gelecekten ve transfer beklentilerinden konuşulurken, laf dönüp dolaşıp ManU zaferine geldi. , “O gün o maçta çubukluyu giymeyi çok istedim” dedi...

    'in hayali günün birinde mutlaka Fenerbahçe'de oynamak. Başkan Aziz Yıldırım'ın hayali de dünyanın en değerli 10 numaralarından biri olan Mesut'a "çubuklu"yu giydirmek. Yaklaşık bir ay önce Aziz Yıldırım'ın kardeşi Ali Yıldırım, Londra'da Mesut'un konuğu olmuş ve ikili gelecek hakkında konuşmuştu. Mesut bir gün F.Bahçe formasını giyeceğini tekrarlarken, Ali Yıldırım "Daha fazla da geciktirme" demişti. Arsenalli yıldız, geçen pazar akşamı özel jetiyle milli maç arasını da fırsat bilerek İstanbul'a geldi. Yakın dostu Acun Ilıcalı ile birlikte takılan Mesut, önceki gün ise sürpriz bir buluşma gerçekleştirdi, davetini kırmadığı F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım'la akşam yemeği yedi.

    KEŞKE GİYSEYDİN MESUT
    İkili; futboldan, Fenerbahçe'nin durumundan, gelecekten ve transfer beklentilerinden konuştu. Yemeğe damga vuran ise Mesut'un söylediği, "Valla başkanım, Manchester maçında o kadar iyiydik ki, o sahada bizim formayı giymeyi çok istedim" sözleri oldu. Başkan, "Keşke giyseydin" dedi.
    1. 09 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:05
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