Maalesef olmaz başkan

Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, Aatif’ı F.Bahçe’den istediklerini ama Aziz Yıldırım’ın olumsuz yanıt verdiğini söyledi. Şan, “Devre arası yeniden görüşeceğiz” dedi

F.Bahçe'de son iki maçta ortaya koyduğu performansla "yükselen değer" haline gelen Aatif Chahechouhe, devre arası transfer sezonunda en çok konuşulacak isimlerden biri olacak. Faslı futbolcu, daha şimdiden birçok Anadolu kulübünün listesinde. Bu kulüplerden biri de Atiker Konyaspor. Yeşil-beyazlıların başkanı Ahmet Şan, Aatif'la resmen ilgilendiklerini söyledi. Radyospor'a konuşan Şan, "Aatif için Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile buradaki maçtan önce görüşmem oldu. Kendisi 'Şu anda bu talebe olumlu cevap veremiyorum' dedi. Devre arasında tekrar görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.