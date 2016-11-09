 Keşke bizde oynasaydın – Fotomaç – 09 Kasım 2016
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HEPSİ
    09 Kasım 2016, Çarşamba
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    Keşke bizde oynasaydın

    Keşke bizde oynasaydın

    , L'Equipe gazetesine verdiği röportajda, M.United'a attığı röveşata golü sonrası Pogba ve Fellaini'nin kendisini kutladığını açıklamıştı.

    Pogba'nın Sow'a söylediği sözler de ortaya çıktı. Senegal'den Senenews, Sow'un bir yakınına dayandırdığı haberinde, Pogba'nın sarı-lacivertli oyuncuya, "O golü atabilecek başka oyuncu tanımıyorum. Fransa Milli Takımı'nı seçmiş olsaydın şu anda Avrupa şampiyonuyduk" dediğini iddia etti. Fransa'da basın, Euro 2016' kaybetmelerini iyi bir forvetlerinin olmamasına bağlamıştı. Sow da Senegal'i seçmeden önce Fransa'dan teklif almıştı.
    1. 09 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:31
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