 Fenerbahçe'ye kötü haber! – Fotomaç – 09 Kasım 2016
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    10 Kasım 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    'ye kötü haber!

    Fenerbahçe'ye kötü haber!

    'deki formuyla milli takıma kadar yükselen , ile arasında oynanan hazırlık mücadelesinde sakatlanarak yerini 'a bıraktı.

    Arka adalesinin çekmesi sebebiyle kenara geldiği belirtilen Hollandalı oyuncunun sakatlığı hakkında net bir açıklama yapılmadı. Amsterdam Arena'daki maça Sneijder ile birlikte ilk 11'de başlayan , 'nın attığı golde penaltıyı kazandıran isimdi. Lens'in derbisinde oynayıp oynayamayacağı ilerleyen günlerde netlik kazanacak.
    1. 09 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:35
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