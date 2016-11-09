Fenerbahçe isterse kalırım

Fenerbahçe'nin kiralık yıldızı Jeremain Lens, Sunderland'de mutlu olmadığını ve Fenerbahçe'de kalmak istediğini yineledi.

Ülkesi Hollanda'da yayın yapan Voetball International'a konuşan Lens, Sunderland'de mutlu olmadığını, kendisini oraya ait hissetmediğini söyledi. 28 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe'de ise arkadaşlarım var. Takımdaki oyuncularla ilişkilerim mükemmel. Eğer Fenerbahçe beni isterse, tabii ki burada kalmayı arzu ederim" ifadelerini kullanarak İngiliz kulübüyle köprüleri attığını ilan etti.