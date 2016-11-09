 Fenerbahçe isterse kalırım – Fotomaç – 09 Kasım 2016
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    09 Kasım 2016, Çarşamba
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    Fenerbahçe isterse kalırım

    Fenerbahçe isterse kalırım

    Fenerbahçe'nin kiralık yıldızı , Sunderland'de mutlu olmadığını ve Fenerbahçe'de kalmak istediğini yineledi.

    Ülkesi Hollanda'da yayın yapan Voetball International'a konuşan Lens, Sunderland'de mutlu olmadığını, kendisini oraya ait hissetmediğini söyledi. 28 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe'de ise arkadaşlarım var. Takımdaki oyuncularla ilişkilerim mükemmel. Eğer Fenerbahçe beni isterse, tabii ki burada kalmayı arzu ederim" ifadelerini kullanarak İngiliz kulübüyle köprüleri attığını ilan etti.
    1. 09 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:55
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