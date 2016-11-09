Fenerbahçe derbiye konsantre
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 20 Kasım Pazar günü Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde saat 11.00'de başlayan antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, pas organizasyonlarıyla devam etti. Antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla tamamlandı.
A Milli Takım kadrosunda yer alan Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal ve Volkan Şen, Ümit Milli Takım kadrosunda yer alan Salih Uçan ile ülke milli takımlarında bulunan Jeremain Lens, Simon Kjaer ve Martin Skrtel antrenmanda yer almadı.
Fenerbahçe, bugün akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.
A Milli Takım kadrosunda yer alan Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal ve Volkan Şen, Ümit Milli Takım kadrosunda yer alan Salih Uçan ile ülke milli takımlarında bulunan Jeremain Lens, Simon Kjaer ve Martin Skrtel antrenmanda yer almadı.
Fenerbahçe, bugün akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.
- 09 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 14:12
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 10 haftadır gol orucunu bozamadı
Toplam 2
Yorum
reis34 takıma bu adamlar yerine rodallega-visca-bilal kısa ve bir ikide gerçekten yetenekli doğru dürüst transfer yapılmış olsa kadar kötü olmazdı.
- ‘Sen bir de derbiyi gör’
Toplam 4
Yorum
erdi vodofone arena daha yeni açıldı inönüdekki atmosferi göremedim ben fb li olarak onun zamanı var ama kadiköy atmosferi çok başkadır heleki gs derbisinde
- Bu teklifi kaçıramazdım
Toplam 1
Yorum
Aslan IYIKI GELDN
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