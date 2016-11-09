Fenerbahçe derbiye konsantre

Can Bartu Tesisleri'nde saat 11.00'de başlayan antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, pas organizasyonlarıyla devam etti. Antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla tamamlandı.A Milli Takım kadrosunda yer alan Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal ve Volkan Şen, Ümit Milli Takım kadrosunda yer alan Salih Uçan ile ülke milli takımlarında bulunan Jeremain Lens, Simon Kjaer ve Martin Skrtel antrenmanda yer almadı.Fenerbahçe, bugün akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.