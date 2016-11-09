F.Bahçe sefere çıktı
Hedef Cruzeiro'nun 'Yeni Alex'i' Arrascaeta. Sarı-lacivertli ekibin scout ekibinden Kemalettin Şentürk ve Saffet Akbaş, 22 yaşındaki süper yetenek için Brezilya’ya gitti. Mancini, genç orta saha oyuncusunu G.Saray'a transfer etmeyi çok istemiş ancak bu arzusu gerçekleşmemişti.
Cruzeiro'nun 'yeni Alex de Souza'sı' olarak gösterilen Arrascaeta, Roberto Mancini'nin de çok beğendiği futbolculardan biriydi. İtalyan hoca, Galatasaray'ı çalıştırdığı dönemde büyük gelecek vadeden Arrascaeta'nın transfer edilmesini çok istemiş ancak bu arzusu gerçekleşmemişti. Orta sahada maestro olarak görev yapan Arrascaeta son derece hareketli bir 10 numara olarak dikkat çekiyor. Sol ve sağ kanatta da oynayabilen Arrascaeta 2014 yılından bu yana Uruguay Milli Takımı'nın formasını giyiyor.
ARRASCAETA KİMDİR
Tam adı: Giorgian Daniel De Arrascaeta Benedetti
Doğum tarihi: 1 Haziran 1994
Doğum yeri: Nuevo Berlin, Uruguay
Boy: 1.72 m.
Mevki: Ofansif orta saha
PROFESYONEL KARİYERİ
Yıl.......................Takım..................Maç................Gol
2012-15..............Defensor................53.................12
2015-..................Cruzeiro.................47.................10
2014-..................Uruguay..................7....................1
-Üst düzey tekniğiyle, kısa boyunu avantaja çeviren Arrascaeta, dar alandaki seri çalımlarıyla rakip savunmaların tüm dengesini alt üst edebiliyor.
- 09 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 02:13
- Usta ve Nazifoğlu, PFDK'da!
Toplam 10
Yorum
bordom Trabzonspor bu tür takımlara karşı tavır ve mesafe almalıdır dostluk sahada olur diyoruz ama ne sahada nede saha dışında centilmenlik kalmamış aman ben olayım hegomanyası yaşanıyor bunu tüm TS camiası ve Türkiye görmüştür yazık spor efendilik ve rakibine saygıyla büyür.
- Yusuf Erdoğan teşekkür etti
Toplam 8
Yorum
bordom futbol artık görsellikten çıktı yusuf Türk futbolunun son zamanlardaki en iyi görseli ama bir q7 çıkıyor maçıda yusufuda katlediyor bu tür yabancı oyuncuları getirmemek en mantıklısı.
- FOTOMAÇ'a büyük destek
Toplam 26
Yorum
bordom fotomaça yürek dolu sevgiler. bjk liler biz hangi maçta haksızlığa uğramışsak aynı tutumu gösterdik forma rengine bakmayız.
F.Bahçe sefere çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.