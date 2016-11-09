 F.Bahçe sefere çıktı – Fotomaç – 09 Kasım 2016
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    09 Kasım 2016, Çarşamba
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    F.Bahçe sefere çıktı

    F.Bahçe sefere çıktı

    Hedef Cruzeiro'nun 'Yeni Alex'i' . Sarı-lacivertli ekibin scout ekibinden Kemalettin Şentürk ve Saffet Akbaş, 22 yaşındaki süper yetenek için Brezilya’ya gitti. Mancini, genç orta saha oyuncusunu G.Saray'a transfer etmeyi çok istemiş ancak bu arzusu gerçekleşmemişti.

    Ara transfer öncesi çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, rotayı Brezilya'ya çevirdi. Scout ekibinin başındaki isimlerden Saffet Akbaş ve Kemalettin Şentürk, transfer listesinin üst sıralarında yer alan Uruguaylı Giorgian De Arrascaeta için Brezilya'ya çıkarma yaptı. Şentürk ve Akbaş, Cruzeiro'nun genç 10 numarası için kulübüyle ve menajeriyle temaslarda bulunacak. 2015 yılı başında Uruguay'ın Defensor takımından Cruzeiro'ya transfer olan Arrascaeta, bu sezon ligde 19 maçta 5 gol atarken, 3 de asist yaptı

    Cruzeiro'nun 'yeni Alex de Souza'sı' olarak gösterilen Arrascaeta, Roberto Mancini'nin de çok beğendiği futbolculardan biriydi. İtalyan hoca, Galatasaray'ı çalıştırdığı dönemde büyük gelecek vadeden Arrascaeta'nın transfer edilmesini çok istemiş ancak bu arzusu gerçekleşmemişti. Orta sahada maestro olarak görev yapan Arrascaeta son derece hareketli bir 10 numara olarak dikkat çekiyor. Sol ve sağ kanatta da oynayabilen Arrascaeta 2014 yılından bu yana Uruguay Milli Takımı'nın formasını giyiyor.

    ARRASCAETA KİMDİR
    Tam adı: Giorgian Daniel De Benedetti
    Doğum tarihi: 1 Haziran 1994
    Doğum yeri: Nuevo Berlin, Uruguay
    Boy: 1.72 m.
    Mevki: Ofansif orta saha

    PROFESYONEL KARİYERİ
    Yıl.......................Takım..................Maç................Gol
    2012-15..............Defensor................53.................12
    2015-..................Cruzeiro.................47.................10
    2014-..................Uruguay..................7....................1

    -Üst düzey tekniğiyle, kısa boyunu avantaja çeviren Arrascaeta, dar alandaki seri çalımlarıyla rakip savunmaların tüm dengesini alt üst edebiliyor.
    1. 09 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:13
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