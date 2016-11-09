 Emenike pişmanlığı – Fotomaç – 09 Kasım 2016
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HEPSİ
    09 Kasım 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    pişmanlığı

    Emenike pişmanlığı

    West Ham, ’nin bonservisini almadığına pişman. Ada basını, Nijeryalı’nın bu sezonki istatistiklerini paylaşıp “Onun yerine gelenler ortada. Kalsaydı faydalı olurdu” yorumu yaptı

    'nin geçen sezonun 2. yarısında kiralık olarak forma giydiği West Ham United, beğenilmemesi sebebiyle bonservisini almadığı Nijeryalı futbolcu konusunda pişman oldu. Ada basını, Emenike'nin bu sezon F.Bahçe'deki futboluyla West Ham'ı utandırdığını yazdı. Hitc'in haberinde Emenike'nin yerine transfer edilen Simone Zaza'nın henüz gol atamadığına vurgu yapılırken, 29 yaşındaki forvetin ise F.Bahçe'deki 16 maçta 9 gol, 4 asistlik performansına dikkat çekildi.

    HERKESTEN DAHA İYİ
    Haberde ayrıca teknik direktör Slaven Bilic ve yönetimin Emenike'ye yeterince sabır göstermediğinin altı çizildi ve "Kendisini göstermesi için fazla fırsat bulamadı. Sezon öncesi idmanlarını West Ham'da yapsa her şey çok daha farklı olabilirdi. Şu an takımda forma giyen herkesten daha iyi" yorumu yapıldı.
    1. 09 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:53
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