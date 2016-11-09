Donald Trump ve Fenerbahçe...
Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın Fenerbahçe forması ile çektirdiği poz, sosyal medyanın en çok paylaşılan kareleri arasına girdi.
Amerikan Türk Cemiyeti tarafından 2012 yılında düzenlenen ve hem Türk hem Amerikan işadamlarının buluştuğu gala yemeğine katılan Donald Trump geceye damga vurmuştu. O dönem emlak kralı olarak bilinen, Amerika'nın yeni Başkanı Donald Trump'a, Fenerbahçe USA Derneği Başkan Vekili Cüneyt Gürkan, isminin yazılı olduğu Fenerbahçe forması hediye etmişti.
Donald Trump ile bir süre konuşan Cüneyt Gürkan, Donald Trump'ı o dönem oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisine davet etmiş ancak Trump maça gelmemişti.
FENERBAHÇE'DEN TEBRİK MESAJI
Öte yandan, Fenerbahçe Kulübü, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ı tebrik etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2016 ABD Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti adayı iş adamı Donald Trump, 45. ABD Başkanı olarak seçilmiştir. Yeni ABD Başkanı Donald Trump'ı tebrik ederiz." denildi.
Öte yandan, sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinde, ABD'nin yeni başkanı Trump'ın adının yazılı olduğu Fenerbahçe formasını tutarken çektirdiği fotoğraf kullanıldı.
- 09 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 16:52
- ''Örnek lider''
Toplam 2
Yorum
Berkay Adamsın Cumhurbaşkanımız Hll Olsun Sana
- 10 haftadır gol orucunu bozamadı
Toplam 2
Yorum
reis34 takıma bu adamlar yerine rodallega-visca-bilal kısa ve bir ikide gerçekten yetenekli doğru dürüst transfer yapılmış olsa kadar kötü olmazdı.
- ‘Sen bir de derbiyi gör’
Toplam 4
Yorum
erdi vodofone arena daha yeni açıldı inönüdekki atmosferi göremedim ben fb li olarak onun zamanı var ama kadiköy atmosferi çok başkadır heleki gs derbisinde
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