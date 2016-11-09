Derbi için start

F.bahçe, G.Saray derbisi hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından dün yaptığı çift antrenmanla başladı.

Pas organizasyonları ve dar alanda çift kale maçla tamamlanan idmanda milli takımlarda bulunan Şener, Hasan Ali, İsmail, Topal ve Volkan Şen, Salih, Lens, Kjaer ve Skrtel yer almadı. Akşam idmanında ise kuvvet çalışması yapıldı.