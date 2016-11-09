 Derbi için start – Fotomaç – 09 Kasım 2016
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    09 Kasım 2016, Çarşamba
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    Derbi için start

    Derbi için start

    F.bahçe, G.Saray derbisi hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından dün yaptığı çift antrenmanla başladı.

    Pas organizasyonları ve dar alanda çift kale maçla tamamlanan idmanda milli takımlarda bulunan Şener, Hasan Ali, İsmail, Topal ve Volkan Şen, Salih, Lens, Kjaer ve Skrtel yer almadı. Akşam idmanında ise kuvvet çalışması yapıldı.
    1. 09 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:57
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