32 milyon euro’luk piyango

F.Bahçe'nin iki yıldızı Simon Kjaer ve Emenike'ye astronomik teklifler geldiği iddia ediliyor.

Kjaer'in peşindeki takımın Manchester United olduğu, İngiliz devinin bu transferi bitirmek için 20 milyon euro'yu gözden çıkardığı konuşuluyor. Emenike'ye ise Çin'den talip var. Adı açıklanmayan kulübün 12 milyon euro'luk bir teklifle sarı-lacivertlilerin kapısını çaldığı iddia ediliyor.