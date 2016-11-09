 32 milyon euro’luk piyango – Fotomaç – 09 Kasım 2016
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    09 Kasım 2016, Çarşamba
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    32 milyon euro’luk piyango

    32 milyon euro’luk piyango

    F.Bahçe'nin iki yıldızı ve Emenike'ye astronomik teklifler geldiği iddia ediliyor.

    Kjaer'in peşindeki takımın Manchester United olduğu, İngiliz devinin bu transferi bitirmek için 20 milyon euro'yu gözden çıkardığı konuşuluyor. Emenike'ye ise Çin'den talip var. Adı açıklanmayan kulübün 12 milyon euro'luk bir teklifle sarı-lacivertlilerin kapısını çaldığı iddia ediliyor.
    1. 09 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:52
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