Yanlış seçim sitemi

Aatıf'ın performansı Advocaat ile yardımcısı Mario Been'in arasını açtı. Aatıf'ın performansı Advocaat ile yardımcısı Mario Been'in arasını açtı. Buna göre göreve ilk geldiğinde UEFA'ya verilecek kadroda Been'e danışan Advocaat, yardımcısının Stoch'u Hollanda'dan tanıdığını söylemesi ile Aatıf'ı listeye almadı.

Stoch, bu süreçte beklentileri karşılayamazken, Faslı futbolcunun ise patlama yapması yanlış seçim krizi doğurdu. Advocaat, Manchester maçı öncesinde Aatıf'ın oynayamayacağını öğrenince Been'e "Beni yanılttın" diyerek sitem etti.



AATIF'A ÖZEL PROJE

F.Bahçe'de son dönemin flaş ismi Aatıf'ın bu başarısı hiç de tesadüf değil. Karabükspor ve Akhisar Belediye maçlarında 10 numara olarak görev yapan Faslı futbolcunun bu zorlu dönem için özel olarak hazırlandığı bildirildi. Kondisyoner Fatih Yıldız'ın antrenman sonlarında güç ve dayanıklılık çalışması yaptığırdığı 30 yaşındaki Aatıf'ın ayrıca antrenör Zeki Göle tarafından da özel taktik idmanlara tabi tutulduğu ifade edildi. ZEKİ Göle'nin özellikle pas yeteneklerini geliştirdiği sarılacivertli futbolcuyu, sezon başından beri eksikliği hissedilen 10 numara mevkii için hazırladığı kaydedildi.



HOCAMIZIN ADALETİYLE

Aatıf Chahechou da ekstra çalışmalar yaptığını doğrulayarak sürekli daha iyi olmak için antrenman yaptığını söyledi. "Fenerbahçe'ye büyük hayallerle geldim ancak uzun süre yedek kaldım. On sekize bile alınmadığım zamanlar oldu. Yine de pes etmedim" diyen Faslı orta saha, istenen seviyeye gelmesinde Advocaat'ın payını ise şöyle anlattı: "Hocamız kesinlikle ön yargılı birisi değil. Adil bir teknik direktör. Onun forma adaleti sayesinde şans buldum. İki maçta oynadım diye çalışmayı bırakacak da değilim. Artık hedefim takımın kalıcı oyuncusu olmak."



Emre BOL