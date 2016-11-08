Ya Roman ya Alper
Sarı-lacivertlilerde Mehmet Topal'ın yerine Galatasaray derbisinde kimin oynayacağı şimdiden merak konusu oldu.
Ozan Tufan sakat ve derbinin oynanacağı 20 Kasım tarihine kadar hazır olması çok zor. Geriye üç ihtimal kalıyor; Roman Neustadter, Alper Potuk ve Salih Uçan... Salih'in şansı şu an itibarıyla az. Forma için en şanslı isim ise tıpkı Topal gibi defansif yönü daha iyi olan Neustadter. Ancak Dick Advocaat, topu daha iyi ileriye taşıyan Alper'e de derbide ilk 11'de şans verebilir.
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 22:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Hacı İlhan başkana da hoca dayanmıyor ibrahim hoca çok iyi oynatıyodu bu takımı
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nasıl bir taraftar anlayışı düne kadar çok iyi hoca kimseye yedirmeyiz diyenler şimdi adamı gönderiyorlar.....
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ua evet aziz ne dedi başkan olacak kişi zengin olmalı
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