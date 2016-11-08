 Ya Roman ya Alper – Fotomaç – 08 Kasım 2016
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HEPSİ
    08 Kasım 2016, Salı
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    Ya Roman ya Alper

    Ya Roman ya Alper

    Sarı-lacivertlilerde Mehmet Topal'ın yerine Galatasaray derbisinde kimin oynayacağı şimdiden merak konusu oldu.

    Ozan Tufan sakat ve derbinin oynanacağı 20 Kasım tarihine kadar hazır olması çok zor. Geriye üç ihtimal kalıyor; , ve Salih Uçan... Salih'in şansı şu an itibarıyla az. Forma için en şanslı isim ise tıpkı Topal gibi defansif yönü daha iyi olan Neustadter. Ancak Dick Advocaat, topu daha iyi ileriye taşıyan Alper'e de derbide ilk 11'de şans verebilir.
    1. 08 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:55
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