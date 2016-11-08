 Volkan: Hangisi daha önemli? – Fotomaç – 08 Kasım 2016
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    08 Kasım 2016, Salı
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    Volkan: Hangisi daha önemli?

    Volkan: Hangisi daha önemli?

    , “Beşikteki çocuğuma küfredilmesi, bazılarının milli forma için yaptığı pazarlıklardan daha mı önemsiz ki?” diye sordu...

    Arda, Burak, Selçuk, İnan ve Gökhan Gönül, Fatih Terim tarafından affedilip yeniden milli takıma seçilirken, Volkan Demirel'in beklentileri ise bir kez daha boşa çıktı. Akhisar Belediye maçı sonrası, milli takıma çağrılmaması ile ilgili olarak "Tweet atmıyor olabilirim, lobim olmayabilir, kimseyi de aramadım" diyerek Terim'e gönderme yapan Fenerbahçe kaptanı, ay-yıldızlı formanın kendisine bundan sonra bir daha verileceğini sanmadığını söyledi.

    Volkan, "Benim milli maç esnasında beşikteki çocuğuma küfür edilmesi, bazılarının milli formayı giymek için yaptığı pazarlıklardan daha mı önemsiz? Demek i öyle. Herkesi vicdanı ile baş başa bırakıyorum" şeklinde konuştu.


    Emre BOL
    1. 08 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:09
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