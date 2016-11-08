Volkan: Hangisi daha önemli?
Volkan Demirel, “Beşikteki çocuğuma küfredilmesi, bazılarının milli forma için yaptığı pazarlıklardan daha mı önemsiz ki?” diye sordu...
Arda, Burak, Selçuk, İnan ve Gökhan Gönül, Fatih Terim tarafından affedilip yeniden milli takıma seçilirken, Volkan Demirel'in beklentileri ise bir kez daha boşa çıktı. Akhisar Belediye maçı sonrası, milli takıma çağrılmaması ile ilgili olarak "Tweet atmıyor olabilirim, lobim olmayabilir, kimseyi de aramadım" diyerek Terim'e gönderme yapan Fenerbahçe kaptanı, ay-yıldızlı formanın kendisine bundan sonra bir daha verileceğini sanmadığını söyledi.
Volkan, "Benim milli maç esnasında beşikteki çocuğuma küfür edilmesi, bazılarının milli formayı giymek için yaptığı pazarlıklardan daha mı önemsiz? Demek i öyle. Herkesi vicdanı ile baş başa bırakıyorum" şeklinde konuştu.
Emre BOL
Volkan, "Benim milli maç esnasında beşikteki çocuğuma küfür edilmesi, bazılarının milli formayı giymek için yaptığı pazarlıklardan daha mı önemsiz? Demek i öyle. Herkesi vicdanı ile baş başa bırakıyorum" şeklinde konuştu.
Emre BOL
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 02:09
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gençlerbirliği'nde yeni patron Ümit Özat
Toplam 14
Yorum
Hacı İlhan başkana da hoca dayanmıyor ibrahim hoca çok iyi oynatıyodu bu takımı
- Bruma’lı savunma
Toplam 10
Yorum
nasıl bir taraftar anlayışı düne kadar çok iyi hoca kimseye yedirmeyiz diyenler şimdi adamı gönderiyorlar.....
- Dev derbinin biletleri satışa çıktı
Toplam 19
Yorum
ua evet aziz ne dedi başkan olacak kişi zengin olmalı
Volkan: Hangisi daha önemli? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.