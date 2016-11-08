Van Persie: Ben iyiyim hayatım

'nin Akhisar maçında gözüne aldığı darbeyle sedye ile sahayı terk etmesi, eşive çocukları arasında büyük paniğe yol açtı. Bayan Persie'nin, sedye üzerinde tedavisini bekleyen kocasını defalarca telefonla arayıp bilgi aldığı öğrenildi.hanımın, kocasının göz kapağının yırtıldığını öğrenmesiyledefalarca denedikten sonra telefonla eşine ulaştığı belirlendi. Van Persie, panik içinde neler olduğunu,sorduğu eşini güçlükle sakinleştirdiği ortaya çıktı.Sarı-lacivertli oyuncunun, "İyiyim ben hayatım, sakın panik yapma. Sadece göz kapağımda ufak bir sorun var.demesine rağmen, Büşra hanımın buna inanmadığı belirtildi. Van Persie'nin son çare olarak, Büşra hanımın bunun üzerine sakinleştiği ortaya çıktı.'ın idari menajer Hasan Çetinkaya vasıtası iledileklerini iletip teselli ettiği Robin van Persie'nin sabaha kadar telefonlarının susmadığı öğrenildi.Robin van Persie, durumu ile ilgili olarak bilgilendirme yaptı. İşte o açıklama: "Dün (önceki) geceki sakatlığım sonrasında, benim içim dua eden ve iyi dileklerde bulunan herkese çok teşekkür ederim. Aynı zamanda benimle ilgilenen sağlık ekibine de teşekkür ediyorum. Bu (dün) sabah hastanede yapılan testler sonrasında, göz kapağımda küçük bir yırtık olduğu tespit edildi. Şunu söyleyebilirim ki, gözümde herhangi bir sorun yok. Bu tarz şeyler futbolda olabiliyor Takımın aldığı sonuçtan ve galibiyetten çok mutluyum. Şimdi derbiye odaklandık."Akhisar Belediyespor Kulübü, İiddiaların aksineiçin istenen ambulansın, talep edildikten 5 dakika sonra rakip takım giriş kapısına ulaştığını açıkladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada,şeklindeki bilginin gerçeği yansıtmadığı vurgulanırken, gecikmenin "Fenerbahçeli sağlık heyetinin oyuncuyu yakında olan ambulansa götürmek yerinekaynaklandığı bildirildi.Van Persie'nin sol gözüne aldığı darbe sonucu hastanelik olması, dünya basınında geniş yer buldu. Bazı haberlerdeki abartı ise inanılmazdı! İşte bazıları:Gözünde korkunç bir yara açılan Robin van Persie bir daha asla göremeyebilir.Yumruk yiyen Van Persie bir gözünü kaybedebilirdi.Robin van Persie'ye korkunç sakatlık.: Robin van Persie'nin gözü yırtıldı.Van Persie'de korkunç sakatlık! Bir daha görmeyebilir.Stattaki ilk müdahalesinin ardından Manisa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Robin Van Persie'nin prosedürlere uygun olarak kayıt fişi aldığı ortaya çıktı. 33 numaralı hasta fişiyle gerekli müdahalenin yapıldığı Hollandalı yıldızın gözüne dikiş atılmadığı, kanaması olan bölgeye ağrısız yara tamiri sağlayan strip bant atıldığı belirtildi.