Van Persie: Ben iyiyim hayatım
Eşi Büşra, Van Persie’yi TV’de gözü kanlar içinde görünce çok büyük bir panik yaşadı. Eşini teselli etmek ise sedyede acı içinde kıvranan Van Persie’ye düştü. Hollandalı yıldız, “Panik yapma ben çok iyiyim” dedi ama inandıramadı. Son çare olarak gözünün fotoğrafını çekip eşine gönderdi.
Robin van Persie'nin Akhisar maçında gözüne aldığı darbeyle sedye ile sahayı terk etmesi, eşi Büşra ve çocukları arasında büyük paniğe yol açtı. Bayan Persie'nin, sedye üzerinde tedavisini bekleyen kocasını defalarca telefonla arayıp bilgi aldığı öğrenildi. Büşra hanımın, kocasının göz kapağının yırtıldığını öğrenmesiyle çok korktuğu, defalarca denedikten sonra telefonla eşine ulaştığı belirlendi. Van Persie, panik içinde neler olduğunu, kör olma tehlikesi geçirip geçirmediğini sorduğu eşini güçlükle sakinleştirdiği ortaya çıktı.
BAŞKAN TESELLİ ETTİ
Sarı-lacivertli oyuncunun, "İyiyim ben hayatım, sakın panik yapma. Sadece göz kapağımda ufak bir sorun var. Çocuklara da söyle üzülmesinler" demesine rağmen, Büşra hanımın buna inanmadığı belirtildi. Van Persie'nin son çare olarak gözünün fotoğrafını çekerek eşine gönderdiği, Büşra hanımın bunun üzerine sakinleştiği ortaya çıktı. Başkan Aziz Yıldırım'ın idari menajer Hasan Çetinkaya vasıtası ile "geçmiş olsun" dileklerini iletip teselli ettiği Robin van Persie'nin sabaha kadar telefonlarının susmadığı öğrenildi.
RVP: OLUR BÖYLE VAKALAR
Robin van Persie, durumu ile ilgili olarak bilgilendirme yaptı. İşte o açıklama: "Dün (önceki) geceki sakatlığım sonrasında, benim içim dua eden ve iyi dileklerde bulunan herkese çok teşekkür ederim. Aynı zamanda benimle ilgilenen sağlık ekibine de teşekkür ediyorum. Bu (dün) sabah hastanede yapılan testler sonrasında, göz kapağımda küçük bir yırtık olduğu tespit edildi. Şunu söyleyebilirim ki, gözümde herhangi bir sorun yok. Bu tarz şeyler futbolda olabiliyor Takımın aldığı sonuçtan ve galibiyetten çok mutluyum. Şimdi derbiye odaklandık."
'AMBULANS DIŞARIDA HAZIRDI'
Akhisar Belediyespor Kulübü, İiddiaların aksine Robin Van Persie için istenen ambulansın, talep edildikten 5 dakika sonra rakip takım giriş kapısına ulaştığını açıkladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Stat çevresinde ambulans yoktu" şeklindeki bilginin gerçeği yansıtmadığı vurgulanırken, gecikmenin "Fenerbahçeli sağlık heyetinin oyuncuyu yakında olan ambulansa götürmek yerine soyunma odası koridorunda tutmasından" kaynaklandığı bildirildi.
ABARTININ BU KADARINA PES!
Van Persie'nin sol gözüne aldığı darbe sonucu hastanelik olması, dünya basınında geniş yer buldu. Bazı haberlerdeki abartı ise inanılmazdı! İşte bazıları: The Sun: Gözünde korkunç bir yara açılan Robin van Persie bir daha asla göremeyebilir. Marca: Yumruk yiyen Van Persie bir gözünü kaybedebilirdi. Daily Mail: Robin van Persie'ye korkunç sakatlık. Voetbalzone: Robin van Persie'nin gözü yırtıldı. Corriere dello Sport: Van Persie'de korkunç sakatlık! Bir daha görmeyebilir.
33NO'LU HASTA
Stattaki ilk müdahalesinin ardından Manisa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Robin Van Persie'nin prosedürlere uygun olarak kayıt fişi aldığı ortaya çıktı. 33 numaralı hasta fişiyle gerekli müdahalenin yapıldığı Hollandalı yıldızın gözüne dikiş atılmadığı, kanaması olan bölgeye ağrısız yara tamiri sağlayan strip bant atıldığı belirtildi.
BAŞKAN TESELLİ ETTİ
Sarı-lacivertli oyuncunun, "İyiyim ben hayatım, sakın panik yapma. Sadece göz kapağımda ufak bir sorun var. Çocuklara da söyle üzülmesinler" demesine rağmen, Büşra hanımın buna inanmadığı belirtildi. Van Persie'nin son çare olarak gözünün fotoğrafını çekerek eşine gönderdiği, Büşra hanımın bunun üzerine sakinleştiği ortaya çıktı. Başkan Aziz Yıldırım'ın idari menajer Hasan Çetinkaya vasıtası ile "geçmiş olsun" dileklerini iletip teselli ettiği Robin van Persie'nin sabaha kadar telefonlarının susmadığı öğrenildi.
RVP: OLUR BÖYLE VAKALAR
Robin van Persie, durumu ile ilgili olarak bilgilendirme yaptı. İşte o açıklama: "Dün (önceki) geceki sakatlığım sonrasında, benim içim dua eden ve iyi dileklerde bulunan herkese çok teşekkür ederim. Aynı zamanda benimle ilgilenen sağlık ekibine de teşekkür ediyorum. Bu (dün) sabah hastanede yapılan testler sonrasında, göz kapağımda küçük bir yırtık olduğu tespit edildi. Şunu söyleyebilirim ki, gözümde herhangi bir sorun yok. Bu tarz şeyler futbolda olabiliyor Takımın aldığı sonuçtan ve galibiyetten çok mutluyum. Şimdi derbiye odaklandık."
'AMBULANS DIŞARIDA HAZIRDI'
Akhisar Belediyespor Kulübü, İiddiaların aksine Robin Van Persie için istenen ambulansın, talep edildikten 5 dakika sonra rakip takım giriş kapısına ulaştığını açıkladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Stat çevresinde ambulans yoktu" şeklindeki bilginin gerçeği yansıtmadığı vurgulanırken, gecikmenin "Fenerbahçeli sağlık heyetinin oyuncuyu yakında olan ambulansa götürmek yerine soyunma odası koridorunda tutmasından" kaynaklandığı bildirildi.
ABARTININ BU KADARINA PES!
Van Persie'nin sol gözüne aldığı darbe sonucu hastanelik olması, dünya basınında geniş yer buldu. Bazı haberlerdeki abartı ise inanılmazdı! İşte bazıları: The Sun: Gözünde korkunç bir yara açılan Robin van Persie bir daha asla göremeyebilir. Marca: Yumruk yiyen Van Persie bir gözünü kaybedebilirdi. Daily Mail: Robin van Persie'ye korkunç sakatlık. Voetbalzone: Robin van Persie'nin gözü yırtıldı. Corriere dello Sport: Van Persie'de korkunç sakatlık! Bir daha görmeyebilir.
33NO'LU HASTA
Stattaki ilk müdahalesinin ardından Manisa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Robin Van Persie'nin prosedürlere uygun olarak kayıt fişi aldığı ortaya çıktı. 33 numaralı hasta fişiyle gerekli müdahalenin yapıldığı Hollandalı yıldızın gözüne dikiş atılmadığı, kanaması olan bölgeye ağrısız yara tamiri sağlayan strip bant atıldığı belirtildi.
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 02:12
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nasıl bir taraftar anlayışı düne kadar çok iyi hoca kimseye yedirmeyiz diyenler şimdi adamı gönderiyorlar.....
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ua evet aziz ne dedi başkan olacak kişi zengin olmalı
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