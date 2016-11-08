Potaya yeni sırt sponsoru

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın yeni forma sırt sponsoru, İstanbul'un alışveriş ve yaşam merkezi Akasya oldu. Sponsorluk anlaşması ve detayları bugün Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ndeki törende açıklanacak. Basketbolcular, teknik heyet ve yöneticilerin de katılacağı tören saat 14.00'te başlayacak.