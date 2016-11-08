Potaya yeni sırt sponsoru
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın yeni forma sırt sponsoru, İstanbul'un alışveriş ve yaşam merkezi Akasya oldu. Sponsorluk anlaşması ve detayları bugün Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ndeki törende açıklanacak. Basketbolcular, teknik heyet ve yöneticilerin de katılacağı tören saat 14.00'te başlayacak.
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 22:28
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gençlerbirliği'nde yeni patron Ümit Özat
Toplam 14
Yorum
Hacı İlhan başkana da hoca dayanmıyor ibrahim hoca çok iyi oynatıyodu bu takımı
- Bruma’lı savunma
Toplam 10
Yorum
nasıl bir taraftar anlayışı düne kadar çok iyi hoca kimseye yedirmeyiz diyenler şimdi adamı gönderiyorlar.....
- Dev derbinin biletleri satışa çıktı
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ua evet aziz ne dedi başkan olacak kişi zengin olmalı
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