 "Orada mutlu değilim" – Fotomaç – 08 Kasım 2016
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    08 Kasım 2016, Salı
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    "Orada mutlu değilim"

    "Orada mutlu değilim"

    Fenerbahçe'nin İngiltere Premier Lig takımlarından Sunderland'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Hollandalı kanat oyuncusu Jeremain Lens, kariyerine sarı lacivertli kulüpte devam etmek istediğini söyledi.

    Lens, Hollanda'nın Voetball International dergisine yaptığı açıklamada, "Sunderland'de mutlu değildim. Fenerbahçe'de arkadaşlar edindim. Takım arkadaşlarımla ilişkilerim çok iyi. Kendimi Sunderland'e ait hissetmiyorum. Fenerbahçe de isterse kalmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

    Sergilediği futbolla Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Danny Blind'in beğenisini kazanan 28 yaşındaki futbolcu, bir yılı aşkın sürenin ardından kadroya çağrılmıştı.

    2015-16 sezonunda Sunderland'de çıktığı 24 karşılaşmada 4 gol ve 3 asist üreten Lens'in, Fenerbahçe formasıyla 8 maçta 2 gol ve 5 asisti bulunuyor.

    1. 08 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 17:41
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