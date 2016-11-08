"Orada mutlu değilim"
Fenerbahçe'nin İngiltere Premier Lig takımlarından Sunderland'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Hollandalı kanat oyuncusu Jeremain Lens, kariyerine sarı lacivertli kulüpte devam etmek istediğini söyledi.
Sergilediği futbolla Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Danny Blind'in beğenisini kazanan 28 yaşındaki futbolcu, bir yılı aşkın sürenin ardından kadroya çağrılmıştı.
2015-16 sezonunda Sunderland'de çıktığı 24 karşılaşmada 4 gol ve 3 asist üreten Lens'in, Fenerbahçe formasıyla 8 maçta 2 gol ve 5 asisti bulunuyor.
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 17:41
- Deniz Ateş Bitnel'e şok haber
Toplam 5
Yorum
ERAY TS Adam maçtan bir gün önce yardımcılarım değiştirildi, bana komplo kuruldu dedi diye ceza yedi. Asıl ceza yemesi gereken TFF, MHK, PFDK...
- "Videolu hakemliği denememiz gerekiyor"
Toplam 10
Yorum
alibeker Hakemlerin niyeti kötü olduktan sonra videoda da hile yaparlar. Ama video başındakiler tarafsızca görevlerini yaparlarsa o başka!
- MHK el attı
Toplam 86
Yorum
tahe bende i,şte sen böyle yazdığın için tutuyorum koçum.beşiktaşşşşşşşşşş
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