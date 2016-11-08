O forma Ömer Eşme Kaya'ya...

Fenerbahçeli genç taraftar tribün teröründe dayakla hastanelik oldu. Acil serviste yan yana tedavi gören Robin van Persie'nin hediye ettiği formayla moral buldu.

Akşam'dan Ahmet Ünsal'ın haberine göre; Manisa 19 Mayıs Stadyumunda oynan Akhisar Belediyespor ile Fenarbahçe arasındaki maçta sakatlanarak hastaneye kaldırılması sırasında ambulans krizi yaşayan Hollandalı yıldız futbolcu Robin Van Persie, kaldırıldığı hastanede formasını ve şortunu 10 taraftarın saldırısına uğraması sonrası hastaneye getirilen Ömer Eşme Kaya'ya hediye etti.

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldız futbolcusu Van Persie ile taraftarların saldırısına uğramasıyla hastanelik olan Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi 18 yaşındaki Ömer Ronay Eşme Kaya arasındaki ilginç olay bakın nasıl gelişti.

Fenerbahçe maçı için herkes gibi Manisa'a geldi Üniversite öğrencisi Ömer Ronay Eşme kaya. Maçın ilk yarısını büyük bir coşkuyla izledi ve takımına tezaürat ederek kazanmasında etken oldu.Maçın devre arasında su almak için kantine yöneldi sırada bekleyen taraftarlardan birisine 'Su kaç para ' sorunu yöneltti. Sorduğu taraftar ise 'Bana ne soruyorsun git kantin sahibine sor' yanıtını aldı.Soruyu soran genç taraftar nasıl olduğunu anlayamadan soruyu sorduğu taraftarında aralarından bulunduğu 10 kişinin saldırısına uğradı. Güvenlik görevlilerin sonradan müdahale ettiği kavganın sonunda Ömer Ronay Eşmekaya, yüzüne ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle stadyumun içerisindeki ambulans ile Manisa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaya ile birlikte 10 yaşındaki Samet Gezici isimli bir çocuk hastaneye kaldırıldı.

Ömer Ronay Eşmekaya'nın acil serviste tedavisi sürerken maçın Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldız futbolcusu Van Persie 39. Dakikasında sakatlanması sonrasında stadyumunda ambulans skandalının yaşanması ile birlikte dakikalarca sedde üzerinde beton zeminde bekletilmenin ardından Manisa Devlet hastanesine getirilerek acil serviste tedavi altına alındı.

Van Persie'yi yanındaki yatakta gören Ömer Ronay Eşmekaya, başına gelen olayı ve acısını aldırış etmeden Persie' ile diyaloğa geçerek başından geçeni anlattı.Persie'de 10 numaralı formasını ve şortunu Ömer Ronay Eşmekaya'ya hediye ederek hastaneden ayrıldı.

Persie'nin forması ve şortunu alan genç Kaya, polise verdiği ifadenin ardından neşeli bir şekilde İzmir'e gitti.

İzmirli 18 yaşındaki üniversiteli genç taraftar Ömer Ronay Eşmekaya, hayatı boyunca unutamayacağı olayla ilgili olarak "Maçın ilk yarısında su almak için kantine yönelmiştim. Oradaki benim gibi taraftar birisine 'su kaç para' diye sordum. O kişi 'Bana niye soruyorsun git malın sahibine sor' dedi.Daha sonra nasıl olduğunu anlayamadığım bir şekilde 'su kaç para' diye sorduğu kişinin içlerinde bulunduğu

10 kişi üzerime çullandı. Başıma ve vücuduma aldığım darbeler sonrasında ambulans ile hastaneye kaldırıldım. Hastanedeki tedavim sırasında yan tarafımdaki yatağa maçta sakatlanan Robin van persie'yi getirdiler. İnanın o anda acımı unuttum onun acısıyla uğraşmaya başladım. Kendisiyle sohbete girip başıma gelenleri anlattım ve formasını istedim oda bana maçta terlettiği formasını ve şortunu hediye etti. Forma sonrasında kendi bilmez üç beş kişinin üzerimde yarattığı olumsuz olay unuttum. İçimdeki Fenerbahçe aşkım bundan sonra devam edecektir" dedi

FENERBAHÇELİ YILDIZ FUTBOLCU VAN PERSİE'YE 'İŞ KAZASI' RAPORU

Sakatlandıktan sonra Manisa Devlet hastanesine getirilen Fenerbahçe'nin 10 numaralı yıldız futbolcusu tedavisinin sonunda polis tarafından İş Kazası raporu tutuldu.

Fenerbahçeli yöneticiler Yıldız futbolcuya verilen iş kazası raporuyla birlikte gerek ambulans skandalı ile ilgili haklarına aramak için yasal yollara başvuracakları belirtildi.