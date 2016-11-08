Meler’den ‘penaltı’ açılımı
Akhisar'da penaltıya itiraz eden Fenerli futbolculardan biri de Volkan Demirel'di.
Kaptan, "Hocam, penaltı değil çift vuruş" deyince, hakem Halil Meler pozisyonun neden penaltı olduğunu 10 kusurlu hareket içindeki numarasıyla birlikte anlattı. Volkan da, "Hocam haklısın" diyerek kalesine döndü.
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 02:07
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Hacı İlhan başkana da hoca dayanmıyor ibrahim hoca çok iyi oynatıyodu bu takımı
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nasıl bir taraftar anlayışı düne kadar çok iyi hoca kimseye yedirmeyiz diyenler şimdi adamı gönderiyorlar.....
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ua evet aziz ne dedi başkan olacak kişi zengin olmalı
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