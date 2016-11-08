 Meler’den ‘penaltı’ açılımı – Fotomaç – 08 Kasım 2016
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    08 Kasım 2016, Salı
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    Meler’den ‘penaltı’ açılımı

    Meler’den ‘penaltı’ açılımı

    Akhisar'da penaltıya itiraz eden Fenerli futbolculardan biri de 'di.

    Kaptan, "Hocam, penaltı değil çift vuruş" deyince, hakem pozisyonun neden penaltı olduğunu 10 kusurlu hareket içindeki numarasıyla birlikte anlattı. Volkan da, "Hocam haklısın" diyerek kalesine döndü.
    1. 08 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:07
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