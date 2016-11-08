İzin bitti, derbi hazırlığı başlıyor

Akhisar Belediye karşılaşmasının ardından dünü izinli geçiren sarı-lacivertli takım, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı idmanla başlayacak.

Perşembe gününe kadar çalışmalarını sürdürecek olan Fenerbahçe, milli ara nedeniyle cuma, cumartesi ve pazar gününü de izin yaparak geçirecek.