İzin bitti, derbi hazırlığı başlıyor
Akhisar Belediye karşılaşmasının ardından dünü izinli geçiren sarı-lacivertli takım, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı idmanla başlayacak.
Perşembe gününe kadar çalışmalarını sürdürecek olan Fenerbahçe, milli ara nedeniyle cuma, cumartesi ve pazar gününü de izin yaparak geçirecek.
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 22:25
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gençlerbirliği'nde yeni patron Ümit Özat
Toplam 14
Yorum
Hacı İlhan başkana da hoca dayanmıyor ibrahim hoca çok iyi oynatıyodu bu takımı
- Bruma’lı savunma
Toplam 10
Yorum
nasıl bir taraftar anlayışı düne kadar çok iyi hoca kimseye yedirmeyiz diyenler şimdi adamı gönderiyorlar.....
- Dev derbinin biletleri satışa çıktı
Toplam 19
Yorum
ua evet aziz ne dedi başkan olacak kişi zengin olmalı
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