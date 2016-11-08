 İzin bitti, derbi hazırlığı başlıyor – Fotomaç – 08 Kasım 2016
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    08 Kasım 2016, Salı
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    İzin bitti, derbi hazırlığı başlıyor

    İzin bitti, derbi hazırlığı başlıyor

    Akhisar Belediye karşılaşmasının ardından dünü izinli geçiren sarı-lacivertli takım, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı idmanla başlayacak.

    Perşembe gününe kadar çalışmalarını sürdürecek olan Fenerbahçe, milli ara nedeniyle cuma, cumartesi ve pazar gününü de izin yaparak geçirecek.
    1. 08 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:25
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