 Hoca giderken DVD’leri götürdü – Fotomaç – 08 Kasım 2016
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    08 Kasım 2016, Salı
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    Hoca giderken DVD’leri götürdü

    Hoca giderken DVD’leri götürdü

    , dün sabah Hollanda'ya gitti.

    Yönetimin, takımın son dönemde aldığı başarılı sonuçların ardından bu gidişine ses çıkarmadığı Advocaat'ın milli ara sonrası oynanacak derbiye hazırlanmak için G.Saray'ın maç DVD'lerini de yanında götürdüğü bildirildi. Tatilinin 1 hafta sürmesi beklenen Hollandalı hocanın bu süre zarfından rakihp hakkında rapor hazırlayacağı gelen haberler arasında.
    1. 08 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:12
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