Hoca giderken DVD’leri götürdü
Advocaat, dün sabah Hollanda'ya gitti.
Yönetimin, takımın son dönemde aldığı başarılı sonuçların ardından bu gidişine ses çıkarmadığı Advocaat'ın milli ara sonrası oynanacak derbiye hazırlanmak için G.Saray'ın maç DVD'lerini de yanında götürdüğü bildirildi. Tatilinin 1 hafta sürmesi beklenen Hollandalı hocanın bu süre zarfından rakihp hakkında rapor hazırlayacağı gelen haberler arasında.
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 02:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gençlerbirliği'nde yeni patron Ümit Özat
Toplam 14
Yorum
Hacı İlhan başkana da hoca dayanmıyor ibrahim hoca çok iyi oynatıyodu bu takımı
- Bruma’lı savunma
Toplam 10
Yorum
nasıl bir taraftar anlayışı düne kadar çok iyi hoca kimseye yedirmeyiz diyenler şimdi adamı gönderiyorlar.....
- Dev derbinin biletleri satışa çıktı
Toplam 19
Yorum
ua evet aziz ne dedi başkan olacak kişi zengin olmalı
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