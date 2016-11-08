''Gel de çıldırma!''
Akhisar maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Topal, G.Saray’a karşı yok. Sarı-lacivertli oyuncu, “Düşününce çıldıracak gibi oluyorum” dedi.
Milli maç arasından sonra Kadıköy'de Galatasaray'ı ağırlayacak alan Fenerbahçe, zorlu maçta en büyük kozlarından birinden mahrum mücadele verecek. Akhisar maçında ceza sahasında rakibinin yüzüne tekmesi gelen Mehmet Topal, bu hareketiyle hem penaltıya neden olmuş, hem de sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü.
Topal, "Ben hayatımda kimseye kasti tekme atmadım, bundan sonra da asla atmam. Ama gelin görün ki istemeden de olsa bunu yaptım. O pozisyonda hamlem sadece topaydı, rakibi görmedim. Görseydim zaten ayağımı çekerdim. Penaltı kararı doğru, ancak sarı kart ağır karar. G.Saray maçında oynayamayacağım. Düşününce çıldıracak gibi oluyorum" diye konuştu.
Topal, "Ben hayatımda kimseye kasti tekme atmadım, bundan sonra da asla atmam. Ama gelin görün ki istemeden de olsa bunu yaptım. O pozisyonda hamlem sadece topaydı, rakibi görmedim. Görseydim zaten ayağımı çekerdim. Penaltı kararı doğru, ancak sarı kart ağır karar. G.Saray maçında oynayamayacağım. Düşününce çıldıracak gibi oluyorum" diye konuştu.
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 02:13
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