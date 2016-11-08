 Fenerbahçe'de derbi mesaisi – Fotomaç – 08 Kasım 2016
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    08 Kasım 2016, Salı
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    'de derbi mesaisi

    Fenerbahçe'de derbi mesaisi

    'in 11. haftasında 20 Kasım Pazar günü sahasında 'ı konuk edecek , günü çift idmanla tamamladı.

    Can Bartu Tesisleri'nde sabah yaptığı idmanla derbisinin hazırlıklarına başlayan sarı-lacivertliler, günün ikinci idmanını salonda gerçekleştirdi.

    Milli takımlarda bulunan Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Volkan Şen, Salih Uçan, Jeremain Lens, Simon Kjaer ve Martin Skrtel'in katılmadığı idmanda, dayanıklılık ve kuvvet çalışmaları yapıldığı bildirildi.

    Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

    1. 08 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 20:32
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