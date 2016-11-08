Fenerbahçe'de derbi mesaisi
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 20 Kasım Pazar günü sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe, günü çift idmanla tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde sabah yaptığı idmanla Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başlayan sarı-lacivertliler, günün ikinci idmanını salonda gerçekleştirdi.
Milli takımlarda bulunan Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Volkan Şen, Salih Uçan, Jeremain Lens, Simon Kjaer ve Martin Skrtel'in katılmadığı idmanda, dayanıklılık ve kuvvet çalışmaları yapıldığı bildirildi.
Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 20:32
- "Kimsenin canı yanmasın"
Toplam 37
Yorum
mahmut bjk hakemle kazanmaya devam ediyor
- Basketbolda hedef zafer
Toplam 17
Yorum
Ertan Ammada zafer HAA...3 te 3 yenilgi. Geçen gün bu hususta yazdım. Yazık oluyor paralara. Sen kendi evinde sonuncu takıma yenilirsen sizden ne beklenir ki.
- Yasin Öztekin'in cezası sona erdi
Toplam 6
Yorum
4yıldızlı affetme feneri aslanım yasin
Fenerbahçe'de derbi mesaisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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